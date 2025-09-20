China ar putea depăși SUA în cursa spațială în următorii 5-10 ani, avertizează un raport recent

Un raport recent al Commercial Space Federation atrage atenția că Beijingul ar putea să devină lider mondial în explorarea spațială în doar cinci până la zece ani, dacă ritmul actual de dezvoltare va continua. Raportul, intitulat Redshift, subliniază progresul rapid și susținut al Chinei în domeniul spațial, în contrast cu constrângerile bugetare record impuse NASA, potrivit LiveScience.

Potrivit experților, China nu doar că încearcă să recupereze decalajul față de Statele Unite, ci „setează ritmul, reglementează și redefinește leadership-ul în și deasupra Pământului”. Raportul evidențiază investițiile strategice, câștigurile tehnologice și politica disciplinată a Chinei, care au „rescris fundamental domeniul în care se dispută puterea globală”.

China poate trimite oameni pe Lună înaintea SUA

Una dintre cele mai mari îngrijorări pentru SUA este posibilitatea ca China să fie prima țară care să trimită oameni pe Lună de la ultima misiune americană din 1972. În timp ce misiunile Artemis ale NASA au fost întârziate, China a continuat să atingă „obiective majore”, inclusiv cartografierea detaliată a Lunii, aducerea de mostre lunare pe Pământ și construirea de rachete de mare capacitate.

De asemenea, Beijingul plănuiește să construiască o bază lunară complet operațională cu reactor nuclear autonom până în 2035, pentru a obține avantaje în exploatarea materialelor rare de pe Lună și în viitoarea cursă către Marte.

China va domina datorită stației spațiale Tiangong

Pe orbita joasă a Pământului, China va domina datorită stației spațiale Tiangong, care va rămâne singura stație de stat majoră în funcțiune odată ce Stația Spațială Internațională va fi retrasă. De asemenea, țara dezvoltă propriile constelații de sateliți pentru a concura cu rețeaua Starlink a SpaceX și plănuiește să construiască un array solar orbital și un telescop spațial asemănător James Webb.

Pe pământ, China deține șase spații de lansare operaționale, care îi permit să accelereze numărul de lansări în următorii ani. Raportul atrage atenția că toate aceste progrese se realizează simultan: „China trăiește simultan epocile Apollo, ISS și spațiul comercial”.

Succesul Chinei se datorează finanțării crescute

Succesul Chinei se datorează, în mare parte, finanțării crescute, mai ales pentru companiile spațiale comerciale, sprijinite de guvern. De exemplu, investițiile în acest sector au ajuns anul trecut la 2,86 miliarde de dolari, de 17 ori mai mult decât în 2016. Colaborarea internațională cu Rusia, India și Japonia, prin inițiativa „Space Silk Road”, a dus la peste 80 de proiecte comune și a diminuat influența SUA.

Jonathan Roll, coautor al raportului și analist de politici spațiale la Arizona State University, a declarat că l-a surprins viteza progresului Chinei: „Credeam că am o imagine clară asupra situației când am terminat facultatea, dar aproape totul a trebuit actualizat trei ani mai târziu, și asta e înfricoșător”.

Ambițiile spațiale americane au fost afectate de reducerile bugetare

Între timp, ambițiile spațiale americane au fost afectate de reducerile bugetare propuse de administrația Trump, care au pus în pericol mai multe misiuni pe termen lung și au avut efecte negative în industria spațială comercială.

Dave Cavossa, președintele Commercial Spaceflight Federation, avertizează: „SUA sunt încă înaintea Chinei în multe domenii ale spațiului, dar chinezii avansează foarte rapid și sunt pregătiți să ne depășească în următorii cinci-zece ani dacă nu facem ceva”.