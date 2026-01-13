China a depus planuri pentru aproximativ 200.000 de sateliți, amplificând competiția cu Starlink și cursa globală pentru dominația pe orbita joasă a Pământului.

China a depus documentații de reglementare pentru o constelație masivă de sateliți, semnalând o provocare strategică la adresa dominației SpaceX și a rețelei sale Starlink, scrie DailyGalaxy, transmite Mediafax.

Autoritățile chineze au solicitat lansarea a aproape 200.000 de sateliți, una dintre cele mai ample propuneri de rețea spațială înregistrate vreodată.

Documentațiile au fost depuse de compania de stat China Satellite Network Group către International Telecommunication Union, pentru obținerea accesului la frecvențe radio și poziții orbitale.

Oficialii descriu proiectul drept un pas către construirea unui sistem de bandă largă prin satelit sigur și autonom, reducând dependența de rețelele deținute de state occidentale.

În condițiile în care Starlink operează în prezent aproximativ 6.000 de sateliți, planul Beijingului ar depăși constelațiile existente la o scară fără precedent.

Orbita joasă a Pământului este tot mai des percepută drept infrastructură strategică, esențială pentru comunicații, navigație și coordonare militară.

Prin înregistrarea timpurie a unei constelații de asemenea dimensiuni, China ar putea rezerva capacitate orbitală pentru decenii.

Analiștii afirmă că această mișcare ar putea limita extinderea viitoare a unor competitori precum Project Kuiper al Amazon și OneWeb.

Strategia reflectă îngrijorările tot mai mari legate de aglomerarea orbitelor și de blocajele de reglementare care vor defini accesul viitor la spațiu.

Inițiativa Chinei vine după acuzații anterioare potrivit cărora sateliți Starlink s-au apropiat periculos de stația spațială Tiangong în 2021.

Aceste incidente au intensificat apelurile pentru reguli mai clare de trafic spațial și pentru o transparență sporită între operatori.

Experții consideră că cifra de 200.000 de sateliți reprezintă un plafon pe termen lung, nu un plan de lansare imediată.

Dacă ar fi realizată, constelația ar crește semnificativ riscurile de resturi spațiale și presiunea asupra mecanismelor internaționale de coordonare.