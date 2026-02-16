China își reafirmă ambițiile în domeniul spațial prin al cincisprezecelea său plan cincinal, care stabilește prioritățile pentru perioada 2026–2030, însoțit de un comunicat al China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), gigantul aerospațial de stat. Documentul evidențiază obiective extrem de ambițioase pentru sectorul spațial, care reflectă dorința Chinei de a-și consolida poziția pe scena internațională și de a concura direct cu actorii majori occidentali, precum SpaceX și Blue Origin, anunță Universe Today.

Unul dintre cele mai semnificative proiecte este Tiangong Kaiwu, programul de exploatare minieră în spațiu. Denumit după o enciclopedie a dinastiei Ming din secolul XVII, proiectul vizează extragerea gheții de apă din resursele spațiale.

În timp ce majoritatea companiilor occidentale se concentrează pe aducerea pe Pământ a materialelor rare, precum platina și paladiul, China vede potențialul apei ca resursă biologică esențială și ca materie primă pentru combustibilul pentru rachete. În primii cinci ani, planul prevede studii de fezabilitate și demonstrații tehnologice, inclusiv foraje robotizate și procesare în orbită, cu intenția de a dezvolta ulterior mineritul industrial la scară completă.

Construcția unei „infrastructuri digitale spațiale”

Printre cele mai ambițioase și controversate obiective se numără construcția unei „infrastructuri digitale spațiale”, echivalentă cu centre de date în spațiu. Deși spațiul oferă avantajul luminii solare aproape continue și lipsa concurenței pentru energie, există o problemă majoră tehnică: disiparea căldurii.

În vidul spațial, sistemele tradiționale de răcire bazate pe aer sau apă nu funcționează, iar eliminarea căldurii reziduale generate de un gigawatt de energie ar necesita radiatoare de dimensiunea unor stadioane de fotbal, imposibil de lansat cu tehnologiile actuale. Experții consideră că acest obiectiv reprezintă mai degrabă o provocare directă pentru SpaceX decât un plan realist de implementare în cinci ani.

China își propune să dezvolte turismul spațial

China își propune, de asemenea, să dezvolte turismul spațial, având un avantaj strategic prin deținerea propriei stații spațiale, care ar putea funcționa ca un „hotel” pentru turiști, similar cu modul în care SpaceX utilizează Stația Spațială Internațională. Pe termen scurt, obiectivul este lansarea turiștilor deasupra liniei Kármán. În acest sens, pe 12 ianuarie 2026, CAS Space, un partener comercial al Academiei Chineze de Științe, a testat cu succes un vehicul turistic capabil să atingă această altitudine.

Un alt obiectiv strategic, menționat vag în comunicatul CASC, este „consolidarea rolului Chinei în stabilirea reglementărilor internaționale pentru managementul traficului spațial”. Prin aceasta, a doua cea mai mare economie a lumii își exprimă dorința de a influența standardele care vor ghida dezvoltarea viitoare a industriei spațiale. Nu este clar însă dacă China intenționează să creeze structuri concurente celor existente în Vest sau să colaboreze cu acestea pentru a-și spori influența.

Planurile cincinale sunt importante, deoarece marchează trecerea de la obiective teoretice la garanția de finanțare guvernamentală. Contrastul cu finanțarea redusă a NASA în SUA este evident. În timp ce Statele Unite se confruntă cu bugete limitate pentru programele științifice și spațiale, China își investește resursele în tehnologii care vor defini următoarea etapă a explorării spațiale.