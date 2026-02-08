China testează un nou vehicul spațial reutilizabil, într-o nouă misiune experimentală

China a lansat sâmbătă cu succes pe orbită un nou vehicul spațial experimental reutilizabil, folosind o rachetă purtătoare Long March-2F, de la Centrul de lansare a sateliților Jiuquan, situat în nord-vestul țării, potrivit Xinhua, citată de Reuters.

Potrivit autorităților chineze, misiunea are ca obiectiv efectuarea unor verificări tehnologice legate de dezvoltarea vehiculelor spațiale reutilizabile și furnizarea de suport tehnic pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic. Detalii suplimentare privind durata misiunii, altitudinea orbitei sau tehnologiile testate nu au fost făcute publice.

Aceasta este a patra lansare a unui astfel de vehicul reutilizabil realizată de China după anul 2020, semnalând eforturile susținute ale Beijingului de a dezvolta capabilități avansate în domeniul zborurilor spațiale. Programele de acest tip sunt considerate esențiale pentru creșterea frecvenței lansărilor și reducerea costurilor asociate fiecărei misiuni, un obiectiv urmărit de marile puteri spațiale.

Prima capsulă spațială reutilizabilă experimentală a Chinei a fost lansată în septembrie 2020 și a petrecut două zile pe orbită înainte de a reveni pe Pământ. Ulterior, o capsulă lansată în august 2022 a rămas pe orbită timp de 276 de zile, întorcându-se pe Pământ în mai 2023. O altă misiune similară, lansată în septembrie 2024 tot de la Jiuquan, s-a încheiat cu succes după 268 de zile petrecute în spațiu.

Prin aceste teste succesive, China își consolidează poziția în competiția globală pentru dezvoltarea tehnologiilor spațiale reutilizabile, un domeniu-cheie pentru viitoarele misiuni orbitale și interplanetare.