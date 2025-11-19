China se pregătește să lanseze o navă spațială fără echipaj care să înlocuiască vehiculul avariat de resturi orbitale la Stația Spațială Tiangong, care a lăsat temporar echipajul misiunii Shenzhou 21 fără un mijloc de întoarcere pe Pământ. Conform unui anunț de închidere a spațiului aerian, lansarea capsulei Shenzhou 22 este programată pentru 25 noiembrie, de la Centrul Spațial Jiuquan din Mongolia Interioară, informează Space.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Incidentul a avut loc după ce capsula SZ-20, folosită anterior pentru a aduce pe orbită echipajul misiunii Shenzhou 20, a fost lovită de un fragment de resturi spațiale. Impactul a provocat fisuri într-o fereastră, iar nava a fost declarată necorespunzătoare pentru zborul de întoarcere.

Ca urmare, echipajul Shenzhou 20 s-a întors pe Pământ cu ajutorul capsuli destinate actualilor membri ai stației. Astfel, cei trei taikonauți, comandantul Zhang Lu, Zhang Hongzhang și Wu Fei, se află de aproape trei zile fără o „barcă de salvare”.

Pregătirile pentru lansare sunt „în plină desfășurare”

Un oficial al Agenției Spațiale cu Echipaj a Chinei (CMSA) a confirmat pentru televiziunea publică CCTV că pregătirile pentru lansare sunt „în plină desfășurare”. Ele includ testarea componentelor navei, a rachetei Long March 2F și pregătirea încărcăturii. China va profita de ocazie și pentru a trimite provizii suplimentare, mai ales că echipajul Shenzhou 21 tocmai a început o misiune de șase luni pe Tiangong.

Shenzhou 22 fusese inițial programată pentru o fereastră de lansare în primăvara anului 2026, însă consumul accelerat al resurselor stației, determinat de prelungirea misiunii Shenzhou 20, a accelerat planurile. China menține constant o capsulă Shenzhou și o rachetă Long March 2F pregătite pentru lansări rapide, într-un interval minim de 8,5 zile.

Totuși, sincronizarea cu orbita stației Tiangong complică operațiunea. Până la lansarea Shenzhou 22 vor fi trecut aproape trei săptămâni de la descoperirea avariei capsulei SZ-20.

Al doilea caz în ultimii doi ani în care astronauți rămân pe orbită fără un vehicul dedicat de întoarcere

Incidentul marchează al doilea caz în ultimii doi ani în care astronauți rămân pe orbită fără un vehicul dedicat de întoarcere. În 2024, astronauții NASA Butch Wilmore și Suni Williams au rămas pe Stația Spațială Internațională după ce capsula Starliner a Boeing a suferit defecțiuni la propulsoare. Cei doi au revenit pe Pământ abia după aproape nouă luni, la bordul unui Crew Dragon trimis special de SpaceX.

Experții consideră aceste situații un „semnal de alarmă major” în ceea ce privește necesitatea unui serviciu internațional de salvare în spațiu. O idee dificil de realizat însă, având în vedere că legislația americană interzice cooperarea directă între NASA și programul spațial al Chinei.