Cometa 3I/ATLAS va fi observată de sondele din apropierea lui Marte şi Jupiter în timpul trecerii pe lângă Soare

Agenţia Spaţială Europeană (ESA) va folosi sonde spaţiale care participă la misiuni în sistemele lui Marte şi Jupiter pentru a observa cometa interstelară 3I/ATLAS în timpul trecerii prin apropierea Soarelui, transmite vineri Space.com, transmite Agerpres.

Observată pentru prima dată în iulie 2025 de un telescop ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) din Chile, 3I/ATLAS a devenit al treilea obiect interstelar cunoscut care trece prin Sistemul Solar.

Astronomii i-au identificat originea extrasolară datorită traiectoriei sale neobişnuite, care nu urmează o orbită închisă în jurul Soarelui, şi vitezei de aproximativ 219.000 km/h. 3I/ATLAS a rămas vizibil pentru telescoapele terestre până în septembrie 2025, înainte ca traiectoria sa să o ducă prea aproape de Soare – şi, în cele din urmă, în spatele lui din perspectiva Pământului.

Această scurtă perioadă de timp complică eforturile de a studia dimensiunea, compoziţia şi activitatea de suprafaţă a cometei, indicii care ar putea arunca lumină asupra materiei din care sunt alcătuite astfel de obiecte interstelare şi dacă acestea seamănă cu cometele născute în propriul nostru sistem solar. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă profită de oportunitatea de a observa cometa în timp real din spaţiu, folosind o flotă de misiuni planetare ESA şi NASA care orbitează deja în Sistemul Solar interior. Din punctul lor de observaţie de pe partea orientată spre Soare a traiectoriei cometei, aceste sonde vor putea continua să urmărească obiectul 3I/ATLAS chiar şi după ce aceasta va ieşi din raza vizuală a Pământului.

„Între 1 şi 7 octombrie, sondele noastre de pe orbita lui Marte, Mars Express şi ExoMars Trace Gas Orbiter, vor observa cometa în timp ce trece prin apropierea planetei Marte, cea mai mică distanţă dintre sonde şi cometă fiind de 30 de milioane de km pe 3 octombrie”, a scris ESA într-un comunicat. Misiunea Psyche a NASA, aflată în prezent pe drumul spre asteroidul 16 Psyche, situat în centura principală de asteroizi dintre Marte şi Jupiter, va putea, de asemenea, să o vadă.

Între 2 şi 25 noiembrie, sonda Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) a ESA îşi va îndrepta instrumentele către 3I/ATLAS. Observaţiile sondei Juice vor începe imediat după ce 3I/ATLAS ajunge la periheliu – punctul său cel mai apropiat de Soare. Acest moment este crucial deoarece căldura soarelui împinge cometa în faza sa cea mai activă, provocând vaporizarea gheţii şi curgerea în spaţiu.

„JUICE va fi în cea mai bună poziţie pentru perioada importantă din jurul periheliului cometei 3I/ATLAS, când observaţiile de pe Pământ vor fi cele mai dificile”, a declarat T. Marshall Eubanks, de la Space Initiatives Inc, într-un interviu acordat pentru Space.com. „Diverse sonde spaţiale care orbitează Marte, inclusiv Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Tianwen-1 şi Hope, au toate atât punctul de observaţie, cât şi echipamentele necesare pentru a furniza date importante despre 3I/ATLAS. Dar dintre toate, cred că datele JUICE din apropierea periheliului vor fi probabil cele mai importante”, a adăugat el.

ESA notează că observarea cometei în această perioadă va oferi cele mai valoroase date, dezvăluind adevărata sa compoziţie chimică şi activitatea la intensitate maximă. Acest lucru se datorează faptului că va fi suficient de aproape de Soare pentru ca radiaţia solară să-i încălzească gheaţa din nucleu, vaporizând-o şi provocând erupţia acesteia de la suprafaţa cometei. Nucleul cometei va fi învăluit într-un halou luminos de gaz şi praf, cu o coadă lungă care se formează în spate. Această fereastră va permite astronomilor să evalueze compoziţia cometei prin analiza gazelor eliberate, oferind o amprentă chimică a cometei 3I/ATLAS.

Pentru un vizitator interstelar precum 3I/ATLAS, acest lucru este deosebit de interesant, deoarece le va permite oamenilor de ştiinţă să compare compoziţia sa cu cometele formate în propriul nostru sistem solar. Dacă chimia se potriveşte, acest lucru sugerează că sistemele planetare din întreaga galaxie ar putea avea componente comune; dacă nu se întâmplă acest lucru, ar putea dezvălui ingrediente exotice dintr-un alt sistem stelar.