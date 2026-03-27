Cum sfidează China dominația SUA în spațiu?

China își intensifică eforturile în explorarea spațială, cu obiective ambițioase precum trimiterea astronauților pe Lună până în 2030 și construirea unei baze lunare în deceniul următor, relatează AFP, citată de Agerpres.

Progresul constant din ultimele trei decenii poziționează programul spațial chinez drept un potențial rival pentru supremația deținută de Statele Unite în zborurile spațiale cu echipaj uman.

Un program construit pe termen lung

Programul spațial cu echipaj uman al Chinei a fost lansat în 1992, iar dezvoltarea sa a avut loc în mare parte independent, după excluderea din proiecte internaționale precum Stația Spațială Internațională.

Primul astronaut chinez, Yang Liwei, a ajuns în spațiu în 2003, iar de atunci China a realizat aproximativ 15 misiuni cu echipaj.

În paralel, și-a construit propria stație orbitală, Tiangong, operațională din 2021, care permite acumularea de experiență esențială pentru viitoarele misiuni lunare.

Modelul chinez se bazează pe planificare pe termen lung, finanțare stabilă și integrarea întregului lanț industrial, ceea ce reduce riscurile și dependența de schimbările politice.

Obiectiv: Astronauți pe Lună până în 2030

Agenția spațială chineză, China National Space Administration, vizează trimiterea unui echipaj uman pe Lună până în 2030.

Pentru acest obiectiv sunt dezvoltate mai multe tehnologii-cheie:

vehiculul spațial Mengzhou, aflat în testare și destinat transportului astronauților;

racheta super-grea Long March 10, necesară pentru misiunile lunare;

modulul de aselenizare Lanyue, care va coborî echipajul pe suprafața Lunii.

Planuri pentru o bază lunară

Pe termen mediu, China intenționează să construiască o bază permanentă pe Lună, în apropierea polului sudic, unde există indicii privind prezența apei sub formă de gheață.

Proiectul, denumit International Lunar Research Station, este dezvoltat în colaborare cu Rusia și alte state partenere. Prima versiune a bazei ar putea deveni operațională în jurul anului 2035, urmând să fie extinsă după 2040.

Tehnologiile vizate includ construcția de infrastructură folosind regolit lunar și imprimare 3D, precum și dezvoltarea unei rețele de sateliți pentru comunicații și navigație în jurul Lunii.

Rivalitate directă sau competiție implicită?

Deși China evită să descrie programul său ca pe o „cursă”, contextul sugerează o competiție tot mai clară cu Statele Unite.

În prezent, americanii păstrează un avantaj tehnologic, prin programe precum Artemis program, care vizează revenirea oamenilor pe Lună după o pauză de peste 50 de ani.

Cu toate acestea, dacă Beijingul își atinge obiectivul pentru 2030 și reușește să dezvolte infrastructură permanentă pe Lună, echilibrul de putere în explorarea spațială ar putea suferi o schimbare semnificativă.

Dincolo de Lună

După consolidarea prezenței pe Lună, China ar putea folosi infrastructura și tehnologiile dezvoltate pentru a pregăti misiuni cu echipaj uman spre Marte.

Reprezentanții programului spațial chinez indică faptul că astfel de planuri sunt luate în calcul pe termen lung, însă implementarea lor depinde de succesul etapelor lunare.