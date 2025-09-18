De ce Universul nostru pare perfect ajustat pentru viață?

Constantele fundamentale ale fizicii par perfect ajustate pentru existența vieții, dar de ce? O teorie controversată sugerează că trăim într-unul dintre infinite universuri paralele, afirmă cosmologul NASA, Paul Sutter, citat de UniverseToday.

În inima fizicii moderne se ascunde o enigmă fascinantă: de ce constantele fundamentale ale naturii, viteza luminii, sarcina electronului, forța gravitațională, au exact valorile care permit existența vieții? Această întrebare a pus la încercare generații de oameni de știință și a dus la una dintre cele mai îndrăznețe teorii din istoria fizicii… multiversul.

Universul nostru: o coincidență cosmică?

Aceste constante par să fie perfect ajustate pentru a permite existența vieții, iar orice modificare ar putea face imposibilă realitatea pe care o cunoaștem.

Această observație a dat naștere la ceea ce fizicienii numesc „argumentul antropic”, ideea că observăm aceste valori precise tocmai pentru că suntem aici să le observăm. Dar pentru mulți oameni de știință, această explicație pare circulară și nesatisfăcătoare.

Multiversul, o soluție îndrăzneață

O alternativă fascinantă vine din teoria multiversului, care sugerează că universul nostru este doar unul dintre nenumărate universuri paralele, fiecare cu propriile legi fizice și constante fundamentale. Două teorii principale din fizică pot duce la această concluzie spectaculoasă.

Inflația eternă propune că expansiunea rapidă din primele momente ale universului nostru nu s-a oprit niciodată. În schimb, diferite regiuni se „desprind” pentru a forma universuri-bulă separate, fiecare cu propriile caracteristici fizice.

Teoria corzilor, pe de altă parte, sugerează că dimensiunile spațiale suplimentare se pot aranja în moduri extrem de complexe. Fiecare aranjament posibil generează noi valori pentru constantele fizice și chiar legi ale fizicii complet diferite. Fizicienii numesc această vastă gamă de posibilități „peisajul” teoretic.

Provocări majore și limitări

Deși multiversul oferă o explicație seducătoare, teoria se confruntă cu obstacole serioase. În primul rând, ambele concepte, inflația eternă și teoria corzilor, rămân extrem de speculative și lipsite de dovezi experimentale directe.

Mai problematic este faptul că nu putem calcula probabilitatea ca universul nostru să existe într-un asemenea multivers. Fără a cunoaște probabilitățile de bază pentru diferite combinații de constante, orice încercare de a estima cât de comun sau rar este universul nostru este sortită eșecului.

Paradoxal, chiar și aceste teorii ale multiversului conțin propriile lor constante inexplicabile. Inflația eternă necesită parametri necunoscuți pentru a funcționa, iar teoria corzilor presupune un anumit număr de dimensiuni suplimentare, un număr pe care teoria însăși nu îl poate prezice.

Limita cunoașterii umane?

Această situație ridică o întrebare profundă: vom putea vreodată să explicăm complet natura realității? Poate că va exista întotdeauna un „nucleu de ignoranță” pe care nu îl vom putea elimina. La urma urmei, nicio teorie fizică, oricât de sofisticată, nu poate explica propria existență.

Unii fizicieni sugerează că aceasta ar putea fi limita ultimă a cunoașterii științifice. Alții rămân optimiști că progresele teoretice viitoare vor reduce treptat numărul constantelor inexplicabile, apropiindu-ne de o „teorie fundamentală a totului”.