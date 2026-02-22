dark
2 minute de citit
De ce vor oamenii de știință vor să amplaseze un super-laser pe Lună

George Radu
22 februarie 2026
luna spatiu cosmin astronomie
sursa foto: Unsplash/ NASA
O echipă internațională de cercetătorii propune construirea unui laser ultrastabil într-unul dintre cele mai reci cratere lunare, o tehnologie care ar putea transforma modul în care landerele și roverele navighează pe Lună, informează NewScientist.

Laserele ultrastabile sunt esențiale pentru sistemele de cronometrare și navigație de mare precizie. Ele funcționează prin reflectarea unui fascicul între două oglinzi într-o cavitate specială, menținută la temperaturi extrem de scăzute și izolată de vibrații. Pe Pământ, astfel de lasere pot rămâne coerente doar câteva secunde, dar pe Lună, condițiile naturale ar putea permite menținerea coerenței timp de cel puțin un minut.

Un astfel de laser ar putea coordona aterizările și deplasarea roboților lunari

Oportunitatea vine de la craterele permanente de la polii lunari, care nu primesc niciodată lumină directă. În aceste zone, temperaturile scad până la -253°C, iar lipsa vibrațiilor și a atmosferei fac mediul extrem de stabil, condiții perfecte pentru un laser de referință de mare precizie.

Jun Ye, de la JILA, Colorado, și echipa sa au explicat că un astfel de laser ar putea coordona aterizările și deplasarea roboților lunari, ar putea menține un „fus orar lunar” și ar putea servi chiar drept reper pentru măsurători pe Pământ, fasciculul ajungând pe Terra în doar puțin peste o secundă.

Implementarea unui astfel de sistem va fi dificilă, dar potențialul său este uriaș.

Specialiștii consideră că implementarea unui astfel de sistem va fi dificilă, dar potențialul său este uriaș. Simeon Barber, de la Open University, Marea Britanie, afirmă că utilizarea unui laser stabil ar putea rezolva problemele recente de aterizare la polii Lunii, unde condițiile de iluminare au afectat fiabilitatea sistemelor vizuale. „Acest tip de tehnologie ar putea crește semnificativ succesul misiunilor lunare în zonele cu luminozitate redusă,” a declarat Barber.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

