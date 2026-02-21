Compania Firefly Aerospace, cu sediul în Texas, se pregătește pentru reluarea lansărilor rachetei Alpha prin misiunea „Stairway to Seven”, programată cel mai devreme pentru 27 februarie, după o pauză de zece luni. Potrivit Space.com, citat de Agerpres, compania speră ca această misiune să restabilească încrederea în vehiculul său de lansare, afectată de incidentele de anul trecut.

„Stairway to Seven” va reprezenta al șaptelea zbor al rachetei Alpha și primul de la misiunea „Message in a Booster” din aprilie anul trecut, când trebuia plasat pe orbită un prototip de satelit pentru Lockheed Martin. Atunci, prima treaptă a rachetei a explodat la scurt timp după separare, ceea ce a dus la pierderea încărcăturii utile. Ulterior, în septembrie, boosterul pregătit inițial pentru acest al șaptelea zbor a explodat în timpul testelor de dinaintea lansării.

Incidentul de anul trecut a întârziat cu câteva luni planurile companiei

Deși standul de testare și facilitățile din apropiere nu au suferit avarii în urma „evenimentului de combustie” din septembrie, incidentul a întârziat cu câteva luni planurile companiei, fiind necesară o investigație detaliată. În noiembrie, Firefly a anunțat că a identificat cauza: o eroare de proces în timpul integrării primei trepte, care a dus la o contaminare minoră cu hidrocarburi. Astfel, a fost exclusă o problemă de proiectare a rachetei.

Inițial, misiunea trebuia să transporte o nouă sarcină utilă pentru Lockheed Martin, însă Firefly a decis să o transforme într-un zbor de testare, pentru a verifica din nou sistemele rachetei Alpha, folosind o încărcătură demonstrativă.

Pe 6 februarie, prima treaptă a rachetei a efectuat cu succes un test static de 20 de secunde, cu cele patru motoare Reaver, pe rampa de lansare de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California. În prezent, vehiculul este pregătit pentru lansarea planificată la finalul lunii.

„Stairway to Seven” va fi ultimul zbor al configurației Alpha Block I,

„Stairway to Seven” va fi ultimul zbor al configurației Alpha Block I, înainte ca Firefly să introducă versiunea modernizată Block II. Potrivit companiei, zborul 7 va valida sistemele esențiale înainte de debutul noii configurații, menită să îmbunătățească fiabilitatea și procesele de producție ale întregului vehicul.

Alpha Block II va fi cu 2,13 metri mai înaltă decât versiunea anterioară, care măsoară 29,6 metri, și va integra componente compozite din carbon, protecții termice îmbunătățite, precum și sisteme de avionică și alimentare modernizate.

Până acum, doar două dintre cele șase misiuni orbitale ale rachetei Alpha au fost pe deplin reușite. Totuși, Firefly își extinde ambițiile dincolo de lansările orbitale. Modulul lunar fără echipaj Blue Ghost a devenit prima navă spațială privată care a finalizat cu succes o misiune pe suprafața Lunii, aselenizând în martie anul trecut și livrând instrumente sponsorizate de NASA — un pas important care evidențiază obiectivele companiei dincolo de orbita terestră.