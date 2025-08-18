Firefly Aerospace, rivalul SpaceX, explorează posibilitatea de a lansa racheta Alpha din Japonia, în timp ce pregătește o lansare din Suedia

Firefly Aerospace explorează posibilitatea de a lansa racheta Alpha din Japonia, în contextul în care producătorul american de rachete își extinde serviciile de lansare de sateliți la nivel global, a anunțat luni o companie japoneză care operează un port spațial în Hokkaido, (nordul țării), scrie Reuters.

Planul ar putea face din Japonia al doilea sit de lansare offshore – și primul din Asia – pentru Firefly, rivalul texan al liderului de piață SpaceX al lui Elon Musk, care a debutat pe Nasdaq la începutul acestei luni și se pregătește pentru lansarea rachetei Alpha în Suedia.

Space Cotan, operatorul portului spațial Hokkaido situat la aproximativ 820 km nord-est de Tokyo, a declarat că a semnat un acord preliminar cu Firefly pentru a studia fezabilitatea lansării rachetei de mică capacitate Alpha de acolo.

Lansarea Alpha din Japonia „ne-ar permite să deservim industria sateliților mai mare din Asia și să adăugăm reziliență pentru aliații SUA cu un vehicul de lansare orbitală dovedit”, a declarat Adam Oakes, vicepreședinte de lansare al Firefly, într-un comunicat publicat pe site-ul web al Space Cotan.

Se va realiza un studiu de fezabilitate pentru a evalua obstacolele normative, calendarul și investițiile necesare pentru o platformă de lansare pentru Alpha în Hokkaido, a declarat Ryota Ito, purtătorul de cuvânt al Space Cotan.

Planul ar necesita un acord de protecție a tehnologiei spațiale (TSA) între Washington și Tokyo, care ar permite lansarea rachetelor americane în Japonia, a adăugat Ito. Guvernele au demarat negocierile anul trecut, dar nu au ajuns la un acord.

Un TSA între SUA și Suedia, semnat în iunie, a deschis calea pentru lansările Firefly din Arctica.

Patru dintre cele șase zboruri Alpha ale Firefly din 2021 s-au soldat cu eșec, cel mai recent în aprilie.

În timp ce agenția spațială națională a Japoniei lansează rachete de zeci de ani, rachetele private sunt la început, iar majoritatea operatorilor de sateliți japonezi se bazează pe opțiuni străine, precum Falcon 9 de la SpaceX sau Electron de la Rocket Lab.

Anterior, compania americană Virgin Orbit intenționa să utilizeze aeroportul Oita din sud-vestul Japoniei pentru lansări, dar planul a fost abandonat după falimentul companiei în 2023. Sierra Space, cu sediul în Colorado, are un plan în curs de realizare pentru a ateriza avionul său spațial pe Oita după 2027.

Compania taiwaneză TiSpace a efectuat luna trecută ceea ce ar putea fi prima lansare străină în Hokkaido, dar zborul suborbital a eșuat în mai puțin de un minut.

Guvernul japonez își propune să lanseze 30 de rachete japoneze pe an până la începutul anilor 2030 și subvenționează întreprinderi naționale precum Space One și Interstellar Technologies, susținută de Toyota.