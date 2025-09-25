Germania acuză Rusia că „vânează” sateliții săi / Berlinul cere dezvoltarea unor capabilități ofensive în spațiu

Germania trage un semnal de alarmă privind escaladarea tensiunilor în spațiu. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că sateliții țării sale sunt urmăriți îndeaproape de sateliți ruși, un semn al intensificării competiției strategice dintre marile puteri în orbita terestră, potrivit Sky News.

„Rusia și China și-au extins rapid, în ultimii ani, capabilitățile de a purta război în spațiu. Acestea pot perturba operațiunile sateliților, îi pot orbi, manipula sau chiar distruge prin mijloace cinetice”, a declarat Pistorius în cadrul unei conferințe dedicate securității spațiale, desfășurată la Berlin.

Doi sateliți ruși „umbresc” sateliții Intelsat

Oficialul german a menționat că doi sateliți ruși urmăresc sateliți Intelsat utilizați de forțele armate germane și de alți parteneri occidentali și, periodic, încearcă să îi „umbrească”. Tactica de „a umbri” sateliții, prin plasarea intenționată a altor sateliți pe traiectorii apropiate este considerată o metodă de spionaj și de testare a capacității de răspuns a adversarului.

În fața acestor provocări, Pistorius a reiterat apelul la o dezbatere strategică privind dezvoltarea unor capabilități ofensive în spațiu, menite să descurajeze potențiali atacatori și să protejeze infrastructura critică orbitală.

Avertismentul vine în contextul în care competiția militară pentru dominația spațiului se intensifică rapid. Atât Rusia, cât și China investesc masiv în tehnologii anti-satelit și în platforme capabile să neutralizeze infrastructura orbitală a NATO, considerată esențială pentru comunicații, navigație și apărare.