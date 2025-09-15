Încă o intrare în lista lungă de oponenți ai lui Elon Musk? Nudiștii declară război SpaceX

Într-un protest pe cât de neconvențional, pe atât de tipic pentru Florida, membrii Asociației Americane pentru Recreere Nudistă (AANR) se pronunță împotriva planurilor SpaceX de a extinde operațiunile Starship la Centrul Spațial Kennedy din Florida, transmite Futurism.

Principala lor preocupare este legată de populara destinație Playalinda Beach, unde îmbrăcămintea este opțională și care ar putea fi închisă de până la 60 de ori pe an din cauza operațiunilor cu rachete.

Potrivit fostei directoare regionale Deborah-Sue Stevens, acest lucru ar afecta o comunitate de „probabil un sfert de milion de oameni care călătoresc și gândesc la fel ca mine”. Ea observă că aceștia „caută destinații frumoase și înconjurate de oameni cu aceeași mentalitate”.

Un potențial conflict între îmbrăcați și dezbrăcați

Directorul executiv al AANR, Erich Schuttauf, a avertizat, de asemenea, asupra unui potențial efect de domino. Odată cu închiderea plajei Playalinda, nudiștii ar putea migra către plaja Apollo din apropiere, un scenariu care ar putea declanșa conflicte între cei îmbrăcați și cei dezbrăcați.

În timp ce nudiștii și alți oponenți, care invocă și preocupări legate de zgomot și întârzieri ale zborurilor, își prezintă argumentele, un bărbat pe nume Max West a oferit un contraargument disprețuitor. West, care intenționează să se mute în zonă pentru a fotografia lansările, a sugerat că nudiștii ar trebui pur și simplu să accepte închiderea ca o consecință necesară a progresului. „Țestoasele și nudiștii vor trebui să migreze. Acesta este prețul pe care trebuie să-l plătiți pentru aceste lucruri incredibile care se întâmplă”, a declarat el.

În ciuda faptului că Administrația Federală a Aviației (FAA) nu a finalizat încă evaluarea de mediu, construcția în curs a turnului Starship la Centrul Spațial Kennedy sugerează că aprobarea este o concluzie previzibilă.