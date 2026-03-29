Planeta Marte își accelerează ușor rotația, iar cercetătorii încearcă să înțeleagă cauza acestui fenomen.

Analizele recente indică faptul că durata unei zile marțiene se scurtează treptat, cu fracțiuni de milisecundă în fiecare an, relatează Futurism.

Datele provin de la sonda InSight, care a monitorizat activitatea seismică și rotația planetei, și au fost comparate cu măsurătorile realizate de misiunile Viking din anii 1970.

Diferențele identificate, deși foarte mici, sunt consistente și indică o accelerare reală a rotației.

Rezultatele au fost publicate în revista Journal of Geophysical Research: Planets, iar o echipă de cercetători de la Universitatea Delft propune o ipoteză care leagă fenomenul de structura internă a planetei.

Posibilă influență a unei anomalii de masă

Cercetătorii sugerează existența unei așa-numite „anomalii de masă negativă” sub suprafața planetei, o regiune în care materialele ar avea o densitate mai mică decât în zonele învecinate.

Această anomalie ar putea fi localizată în zona Tharsis, un platou vulcanic vast situat aproape de ecuatorul marțian.

Regiunea este cunoscută pentru prezența celor mai mari vulcani din Sistemul Solar și pentru dimensiunile sale neobișnuite, care au ridicat de mult timp întrebări privind formarea sa.

Simulările realizate de cercetători arată că un material mai puțin dens, aflat în adâncime, ar putea „împinge” scoarța în sus, contribuind la formarea reliefului actual.

În același timp, această redistribuire a masei în apropierea ecuatorului ar putea influența viteza de rotație a planetei.

Un fenomen subtil, dar relevant

Accelerarea rotației lui Marte este extrem de mică și nu are efecte vizibile pe termen scurt. Totuși, pentru cercetători, aceste variații reprezintă indicii importante despre procesele interne ale planetei, care nu pot fi observate direct.

Înțelegerea modului în care masa este distribuită în interiorul lui Marte poate oferi informații esențiale despre evoluția sa geologică și despre mecanismele care au modelat suprafața planetei.

Cercetătorii subliniază că explicația bazată pe anomalia de masă rămâne, deocamdată, o ipoteză.

Sunt necesare date suplimentare și studii viitoare pentru a confirma mecanismul exact din spatele accelerării rotației.

Chiar și așa, descoperirea evidențiază cât de dinamice pot fi procesele interne ale unei planete aparent inactive și deschide noi direcții de cercetare în studiul Planetei Roșii.