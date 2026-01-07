NASA se apropie de un moment istoric, lansarea primei misiuni cu astronauți spre Lună din ultimele peste cinci decenii. Dacă actualul calendar va fi respectat, misiunea Artemis 2 ar putea fi lansată pe 6 februarie, într-un pas care va marca revenirea omenirii pe traiectoria explorării lunare cu echipaj uman, anunță Space.com.

Artemis 2 este prima misiune cu astronauți din cadrul programului Artemis și îi va avea la bord pe astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, alături de astronautul canadian Jeremy Hansen. Cei patru vor efectua un zbor de aproximativ 10 zile, care va include ocolirea Lunii și întoarcerea pe Pământ, fără aselenizare.

Prima misiune care trimite oameni în vecinătatea Lunii de la încheierea programului Apollo

Echipajul s-a pregătit timp de mai mulți ani pentru această misiune și a finalizat recent mai multe repetiții complete la Centrul Spațial Kennedy, din Florida. În ziua decolării, astronauții vor urca la bordul capsulei Orion, aflată în vârful noii rachete super-grele Space Launch System (SLS), elementul central al arhitecturii Artemis.

După lansare, Orion va intra inițial pe orbită terestră, unde echipajul va verifica sistemele navei. Ulterior, racheta va executa o manevră prin care va trimite capsula pe o traiectorie în jurul Lunii. Această traiectorie, testată și în trecut, asigură revenirea automată pe Pământ chiar și în cazul apariției unor probleme tehnice, fără a necesita manevre suplimentare.

Investiții de aproximativ 50 de miliarde de dolari

Artemis 2 va fi prima misiune care trimite oameni în vecinătatea Lunii de la încheierea programului Apollo, în 1972. Programul Artemis, aflat în dezvoltare de aproape 20 de ani, a presupus investiții de aproximativ 50 de miliarde de dolari, iar fiecare lansare are în prezent un cost estimat de circa 4 miliarde de dolari.

Misiunea precedentă, Artemis 1, lansată în noiembrie 2022, a fost un zbor fără echipaj, menit să testeze capsula Orion în condiții reale. Deși a fost considerată un succes, reintrarea în atmosferă a produs deteriorări neașteptate ale scutului termic, ceea ce a dus la amânarea Artemis 2. NASA afirmă că problema a fost rezolvată și că riscul a fost redus pentru viitoarele zboruri cu echipaj.

NASA se concentrează pe lansarea Artemis 2

Următoarea etapă, Artemis 3, este programată să ducă oameni pe suprafața Lunii, cu ajutorul unuii vehicul de aselenizare dezvoltat de SpaceX pe baza navei Starship. Totuși, întârzierile în dezvoltarea acesteia ar putea împinge misiunea dincolo de ținta actuală, stabilită pentru 2027.

Între timp, NASA se concentrează pe lansarea Artemis 2. Ansamblul complet al rachetei SLS și capsulei Orion aurmează să fie transportat în zilele următoare la rampa Launch Complex 39A. Acolo vor avea loc ultimele teste, inclusiv o repetiție generală cu alimentare completă.

Deși fereastra de lansare se deschide pe 6 februarie, oficialii NASA subliniază că data finală va fi confirmată doar după evaluarea completă a stadiului tehnic. „Vrem să ne asigurăm că așteptările sunt corecte și că misiunea este pregătită din toate punctele de vedere”, a transmis recent noul administrator al agenției, Jared Isaacman.