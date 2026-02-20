NASA a anunțat că a încheiat cu succes repetiția generală pentru lansarea noii sale rachete grele, un pas esențial înaintea misiunii Artemis 2, care va trimite astronauți în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol, potrivit unui comunicat al agenției aerospațiale.

Testul marchează o etapă critică în pregătirea programului de revenire a oamenilor pe Lună, după era Apollo.

Exercițiul, desfășurat la baza spațială de la Cape Canaveral, a simulat cât mai fidel condițiile unei lansări reale. Inginerii au alimentat racheta cu combustibil criogenic, inclusiv hidrogen lichid, una dintre cele mai sensibile și dificil de gestionat componente, și au verificat secvențele tehnice care trebuie executate în ziua decolării.

Procedurile au inclus testarea sistemelor de control, a comunicațiilor și a operațiunilor de la sol, într-un scenariu complet care a continuat până târziu în noapte.

Acesta a fost al doilea test major din luna februarie, după o repetiție anterioară întreruptă din cauza unor defecțiuni, printre care o scurgere de hidrogen lichid.

Probleme similare au afectat și lansarea misiunii Artemis 1 din 2022, ceea ce a determinat agenția americană să acorde o atenție deosebită acestei etape.

De această dată, alimentarea s-a desfășurat fără incidente, un rezultat considerat de oficiali drept un progres important în direcția lansării cu echipaj uman.

Dificultățile întâmpinate anterior au făcut imposibilă respectarea calendarului inițial, care prevedea o lansare în februarie.

În prezent, fereastra de lansare este estimată cel mai devreme pentru începutul lunii martie, însă data exactă va depinde de analiza detaliată a rezultatelor obținute în urma testului. Agenția urmează să prezinte concluziile într-o conferință de presă, după evaluarea tuturor datelor tehnice.

Misiunea Artemis 2 va transporta patru astronauți (trei americani și unul canadian) într-un zbor circumlunar fără aselenizare, menit să testeze sistemele navei în condiții reale înaintea viitoarelor misiuni care vor încerca să readucă oameni pe suprafața Lunii. Va fi primul zbor uman dincolo de orbita joasă a Pământului de la misiunea Apollo 17 din 1972.

Conducerea agenției a subliniat în repetate rânduri că siguranța echipajului are prioritate absolută. Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat pe platforma X că lansarea va avea loc doar atunci când toate sistemele vor fi validate complet și riscurile vor fi reduse la minimum.

Succesul acestui test consolidează încrederea că programul Artemis avansează, chiar dacă într-un ritm prudent.

Pentru NASA și partenerii săi internaționali, misiunea reprezintă nu doar o revenire simbolică în vecinătatea Lunii, ci și începutul unei noi etape de explorare spațială, care vizează prezența umană pe termen lung pe satelitul natural al Pământului și pregătirea viitoarelor zboruri către Marte.