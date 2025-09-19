Northrop Grumman a realimentat cu succes Staţia Spaţială Internaţională după depăşirea unei defecţiuni software

Cu o întârziere de o zi, cargoul Cygnus XL al companiei Northrop Grumman a ajuns joi lângă Staţia Spaţială Internaţională (ISS), acolo unde a adus peste cinci tone de provizii şi experimente pentru echipajul format din şapte astronauţi, informează ArsTechnica.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Astronautul NASA Jonny Kim a preluat controlul braţului robotic al staţiei pentru a captura nava Cygnus la ora 7:24 EDT (14:24 ora României), joi. La scurt timp după aceea, braţul robotic a poziţionat cargoul la un port de andocare al modulului Unity, unde 16 şuruburi au asigurat conexiunea mecanică fermă cu ISS.

Nava de aprovizionare Cygnus XL va rămâne ataşată la staţie până la şase luni, timp în care astronauţii vor descărca proviziile şi vor încărca deşeuri. La finalul misiunii, Cygnus se va desprinde şi va reintra controlat în atmosferă, deasupra Pacificului, unde va fi distrusă.

O misiune cu emoţii

Misiunea comercială de reaprovizionare a început duminică, cu o lansare la timp de pe Cape Canaveral, Florida, la bordul unei rachete SpaceX Falcon 9. Însă drumul către ISS a întâmpinat probleme marţi, când motorul principal al navei Cygnus s-a oprit mai devreme decât era planificat în timpul a două manevre de apropiere.

NASA a anunţat miercuri că problema ar putea împiedica nava să ajungă la staţie conform programului. Inginerii au stabilit ulterior că oprirea prematură a motorului a fost cauzată de software-ul de protecţie de la bord, conceput pentru a preveni eventuale defecţiuni.

Datele transmise de navă către centrul de control al Northrop Grumman din Virginia de Nord au confirmat că motorul a funcţionat normal. Opririle premature au fost provocate de un parametru al software-ului, potrivit NASA.

Cu parametrii actualizaţi, Cygnus a reuşit joi dimineaţă să ajungă la 9 metri de staţie, suficient de aproape pentru ca Jonny Kim să-l capteze cu braţul robotic.

Prima misiune a noii versiuni Cygnus XL

Aceasta este prima misiune pentru versiunea Cygnus XL, care are un modul cargo mai lung cu 1,6 metri decât varianta precedentă, ceea ce îi permite să transporte cu 33% mai multă încărcătură. Încărcătura acestei misiuni însumează 4.911 kilograme, a declarat un purtător de cuvânt NASA.

Proviziile includ alimente, oxigen, azot şi piese de schimb pentru procesorul de urină al staţiei, esenţial pentru transformarea deşeurilor în apă potabilă. Cygnus a livrat, de asemenea, un nou echipament de navigaţie care va fi instalat în exteriorul staţiei pentru a ghida mai precis navele viitoare.

În plus, încărcătura ştiinţifică de la bordul Cygnus XL conţine echipamente pentru studierea producerii cristalelor semiconductoare în microgravitaţie şi pentru testarea unei metode inovatoare de menţinere a combustibililor criogenici în condiţii optime pe durata zborurilor spaţiale de lungă durată.