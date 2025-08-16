O „planetă fantomă” din Alpha Centauri ar putea fi cheia spre o lume locuibilă

Un studiu anunțat pe 7 august 2025 și acceptat pentru publicare în The Astrophysical Journal Letters a dezvăluit potențiala descoperire a unei gigante gazoase de dimensiunea lui Saturn, denumită S1, care orbitează în jurul Alpha Centauri A, una dintre cele trei stele care formează sistemul Alpha Centauri, situat la aproximativ 4,25 ani-lumină de sistemul nostru solar, anunță LiveScience.

Potențiala exoplanetă, care probabil orbitează steaua gazdă la o distanță de până la de două ori distanța dintre Pământ și Soare, a fost inițial observată de telescopul spațial James Webb (JWST) în august 2024.

Totuși, puternicul telescop nu a reușit să observe din nou lumea când era de așteptat să devină vizibilă în februarie și aprilie 2025, ceea ce a dus la denumirea ei de „planetă fantomă” sau „planetă care dispare”.

Cercetătorii cred că orbita lui S1 ar fi putut-o muta în fața Alpha Centauri A, ceea ce ar fi făcut mult mai dificil pentru JWST să observe giganta gazoasă. Conform calculelor lor, aceasta ar trebui să devină din nou vizibilă în 2026 și 2027, ceea ce înseamnă că va trebui să așteptăm câțiva ani înainte să putem fi siguri de existența ei.

„Ar fi cea mai semnificativă descoperire JWST de până acum”, a declarat co-autorul studiului, Stanimir Metchev, cercetător la Universitatea Western din Ontario.

Conexiunea cu Avatar

Până în prezent, doar două planete au fost confirmate în vecinătatea noastră, ambele orbitând în jurul Proxima Centauri, cea mai apropiată stea de Pământ, care înconjoară perechea de stele binare Alpha Centauri A și Alpha Centauri B.

Dar ca cei mai apropiați vecini stelari ai noștri, ideea de a călători la Alpha Centauri și de a stabili potențial o colonie umană acolo a stârnit de mult interesul umanității atât în știință, cât și în science fiction.

Cea mai notabilă includere sci-fi a stelelor triple este probabil în franciza „Avatar”, ca sistemul de origine al Pandorei, lumea fictivă de origine a extratereștrilor cu pielea albastră, cunoscuți ca Na’vi, care intră în război cu oamenii care invadează luna (care se presupune că orbitează o gigantă gazoasă) după ce au călătorit la Alpha Centauri cu nave stelare interstelare în secolul al XXII-lea.

Interesant este că S1 are probabil aproximativ aceeași dimensiune ca Polyphemus, giganta gazoasă fictivă orbitată de Pandora. Și atât S1, cât și Polyphemus se presupune că se află în zona locuibilă a Alpha Centauri A, unde există condiții potrivite pentru ca viața extraterestră să apară.

O Pandora reală?

Până acum, ideea că ar putea exista o Pandora din viața reală în Alpha Centauri părea o șansă foarte mică. Dar dacă S1 este confirmată că este o planetă reală, există o șansă mare că aceasta să poată avea un număr de luni.

„M-aș aștepta să xiste numeroase luni acolo. Formarea lunilor în jurul planetelor gigante, în general, este un fenomen comun”, a declarat Mary Anne Limbach, cercetătoare la Universitatea din Michigan, care nu a fost implicată în noul studiu.

În propriul nostru sistem solar, de exemplu, cele mai mari gigante gazoase, Jupiter și Saturn, au în total 369 de sateliți naturali conform ultimei numărători, incluzând aici luni de dimensiuni considerabile precum Titan, Europa, Io, Ganymede, Enceladus și Mimas, dintre care unele ar putea fi chiar capabile să susțină ele însele viața.

Șansele pentru viață

Dar dacă S1 chiar are o lună, care sunt șansele ca aceasta să poată susține o formă de viață extraterestră? Răspunsul probabil rezidă în cât de mare este aceasta.

Limbach a declarat că este „optimistă” că S1 ar putea susține o lună de dimensiunea lui Marte, ceea ce ar face-o suficient de mare pentru a avea propria atmosferă și oceane mari de suprafață, similare cu cele găsite pe Pământ.

Cu toate acestea, David Kipping, cercetător la Universitatea Columbia din New York, care nu a fost implicat în noul studiu, este sceptic și a declarat pentru NPR că orice lună în jurul lui S1 ar crește probabil doar până la dimensiunea lui Titan, care este în jur de două treimi din dimensiunea lui Marte, dar puțin mai mare decât Mercur.

La această dimensiune, luna este puțin probabil să fie capabilă să mențină o atmosferă, ceea ce ar face ca viața extraterestră, mai ales la scara văzută în filmele „Avatar”, foarte puțin probabilă.

Prin urmare, pentru a obține o Pandora din viața reală, „ai nevoie ca această planetă să aibă o lună neașteptat de mare”, a adăugat Kipping, deși a adăugat că „nu este imposibil”.

Provocări viitoare

Următoarea provocare, dacă și când S1 va fi confirmată că există, va fi să observăm orice potențiale exoluni care o înconjoară. Chiar dacă S1 va fi confirmată, identificarea unor eventuale exoluni va fi însă extrem de dificilă.

Astfel de corpuri sunt mai mici și mai reci decât planetele, iar detectarea lor ar putea necesita telescoape spațiale cu mult mai puternice decât JWST

Prin urmare, s-ar putea să trebuiască să așteptăm un telescop spațial cu mult mai puternic decât JWST pentru a vedea ceva, ceea ce ar putea dura decenii.