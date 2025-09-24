Oficialii americani sunt „îngrijorați” că Beijingul va stăpâni curând lansările spațiale reutilizabile

Oficialii americani de informații și militari ai Space Force monitorizează cu atenție progresul Chinei în domeniul lansărilor spațiale reutilizabile, un avantaj strategic major al Statelor Unite, informează ArsTechnica.

Recent, SpaceX a sărbătorit a 500-a aterizare a primului modul al rachetei Falcon 9, în cadrul unei misiuni care a pus pe orbită 28 de sateliți Starlink. Alte companii americane, precum Blue Origin, Rocket Lab, Relativity Space și Stoke Space, lucrează să reproducă sau să îmbunătățească aceste performanțe, în timp ce China concurează pentru a deveni a doua țară capabilă să recicleze primul modul al unei rachete.

„Mă îngrijorează ritmul rapid în care înaintează”, a declarat generalul brigadier Brian Sidari, adjunct al șefului operațiunilor spațiale pentru informații în cadrul Space Force. „Sunt preocupat de momentul în care chinezii vor descoperi cum să realizeze lansări reutilizabile care să le permită să pună mai multă capacitate pe orbită mai rapid decât facem noi în prezent”.

Lansările reutilizabile, un avantaj strategic major

În prezent, China folosește 14 tipuri diferite de rachete pentru cele 56 de misiuni orbitale din acest an, niciuna nefiind reutilizabilă de mai mult de 11 ori. În contrast, Statele Unite au efectuat 142 de lansări cu opt tipuri de rachete, dintre care 120 cu Falcon 9. Lipsa rachetelor reutilizabile obligă China să mențină mai multe companii pentru a atinge o frecvență de lansări, care este însă mult mai redusă.

Creșterea numărului de lansări americane este legată direct de SpaceX, care recuperează și reutilizează modulele și carcasele de încărcătură Falcon 9. Recent, compania a zburat cu același modul pentru a 30-a oară și a stabilit recordul pentru cea mai scurtă perioadă între două lansări consecutive, doar 9 zile.

China compensează cu alimentarea sateliților în orbită

Pentru a contracara lipsa lansărilor reutilizabile, China a experimentat alimentarea cu combustibil a sateliților în orbită geosincronă, la peste 36.000 km de Pământ, prin sateliții Shijian-21 și Shijian-25.

Aceasta le permite să refolosească capacități orbitale și să pregătească terenul pentru rachetele reutilizabile viitoare. „Trebuie să aibă alimentare în orbită pentru că nu accesează spațiul la fel de frecvent ca noi,” a explicat Chief Master Sgt. Ron Lerch, consilier principal în Space Force.

Megaconstelatii și sateliți spion

China dezvoltă propriile megaconstelatii de sateliți, care, deși oficial sunt pentru Internet, ar putea fi folosiți și pentru supraveghere militară. Recent, Beijing a lansat satelitul spion Yaogan 45 pe o orbită neobișnuit de înaltă, precum și sateliți TJS pentru teste tehnologice, ceea ce a atras atenția Pentagonului.

„Forța noastră militară a fost un fel de carte deschisă, iar adversarii ne-au observat ani de zile,” a spus locotenent-generalul Max Pearson, adjunct al șefului personalului pentru informații al Forțelor Aeriene. „China a studiat tehnicile și sistemele noastre și a dezvoltat soluții pentru a le contracara.”