Președintele Vladimir Putin a îndemnat vineri liderii industriei aerospațiale să continue eforturile de dezvoltare a motoarelor de rachetă pentru vehicule de lansare spațială și să consolideze reputația de lungă durată a Rusiei ca lider în tehnologia spațială, relatează Reuters.

Putin, care s-a aflat săptămâna trecută în China și în portul Vladivostok din extremul est al Rusiei, a zburat în orașul Samara din sudul Rusiei, unde s-a întâlnit cu specialiști din industrie și a vizitat fabrica de motoare de avion a biroului de proiectare Kuznetsov.

Citat de agențiile de știri ruse, Putin a declarat că Rusia rămâne o forță lider în dezvoltarea industriei aerospațiale.

„Este important să reînnoim în mod constant capacitatea de producție în ceea ce privește motoarele pentru rachete”, au citat agențiile pe Putin spunând vineri seara.

„Și, în acest sens, nu trebuie doar să ne satisfacem nevoile actuale și viitoare, ci și să acționăm activ pe piețele mondiale și să fim concurenți de succes”.

Putin a remarcat succesul Rusiei în dezvoltarea de inovații în ceea ce privește producția de motoare, în special în sectorul energetic, în ciuda impunerii de sancțiuni de către țările occidentale legate de invazia Moscovei din 2022 în Ucraina.

„În condițiile restricțiilor impuse de sancțiuni, am reușit într-o perioadă scurtă de timp să dezvoltăm o serie de motoare inovatoare pentru energie”, a declarat Putin, potrivit agențiilor de presă. „Acestea sunt utilizate în mod activ, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de transport al gazelor.”

Putin a numit-o „o temă extrem de importantă”, în special pentru dezvoltarea exporturilor rusești de gaze, inclusiv conducta Power of Siberia 2, planificată și discutată în China săptămâna aceasta, pentru a aduce gazul rusesc în China.

Putin a lăudat conducta Power of Siberia 2 ca fiind benefică pentru ambele părți. Rusia a propus ruta cu ani în urmă, dar planul a căpătat urgență, deoarece se uită la Beijing ca la un client care să înlocuiască Europa, care încearcă să reducă aprovizionarea cu energie din Rusia de la invazia rusă a vecinului său mai mic.

Putin a menționat, de asemenea, dezvoltarea motorului de avion PD-26, afirmând că acesta va permite dezvoltarea transporturilor militare și a avioanelor de pasageri cu fuselaj larg.

„Dezvoltarea acestui proiect va permite modernizarea nu numai a avioanelor de transport militar, ci va deschide și perspective pentru construirea unei noi generații de avioane civile cu fuselaj larg”, a afirmat el, potrivit surselor citate.