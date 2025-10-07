Racheta Vulcan devine tot mai scumpă / Pentagonul plătește ULA cu 50% mai mult decât pe SpaceX

Forțele Spațiale ale Statelor Unite (US Space Force) au anunțat vineri lista celor mai importante contracte de lansare pentru sateliții de securitate națională. Marele câștigător este, din nou, SpaceX, care a obținut cinci dintre cele șapte misiuni atribuite în 2025, anunță ArsTechnica.

Cealaltă companie selectată, United Launch Alliance (ULA),un joint venture între Boeing și Lockheed Martin, va efectua doar două lansări. Ambele misiuni sunt destinate Forțelor Spațiale și Biroului Național de Recunoaștere (NRO).

Competiția este una restrânsă. Doar SpaceX și ULA dețin rachete certificate de armata americană pentru lansarea sateliților militari. Racheta Vulcan a ULA, succesoarea vechiului Atlas V, a debutat în urmă cu aproape doi ani și a reușit în august prima sa misiune națională de securitate. În schimb, Falcon 9 și Falcon Heavy de la SpaceX sunt deja considerate „caii de povară” ai industriei spațiale.

Compania Blue Origin, deținută de Jeff Bezos, se află și ea pe lista oficială a Forțelor Spațiale cu racheta New Glenn, dar are nevoie de cel puțin un zbor reușit pentru a obține certificarea militară necesară.

„Spațiul este destinația supremă, esențială pentru securitatea națională. Cu noile misiuni NSSL Faza 3, ne asigurăm accesul continuu în această zonă strategică”, a declarat colonelul Eric Zarybnisky, responsabil de programul Assured Access to Space din cadrul US Space Force.

Diferențe mari de preț între SpaceX și ULA

Potrivit documentelor publice, Forțele Spațiale plătesc 714 milioane de dolari către SpaceX pentru cele cinci lansări atribuite anul acesta, o medie de 143 milioane de dolari pe misiune. În schimb, ULA va primi 428 milioane pentru două lansări, adică 214 milioane per zbor, cu aproximativ 50% mai scump decât SpaceX.

Această diferență de preț nu este nouă, dar a devenit mai pronunțată în ultimii ani. În 2023, ULA a primit un contract de 1,3 miliarde de dolari pentru 11 lansări, la o medie de 119 milioane fiecare. Doar câteva luni mai devreme, alte șase misiuni fuseseră atribuite la un cost mediu de 112 milioane.

Prin comparație, prețurile SpaceX au rămas relativ stabile, în parte datorită reutilizării propulsoarelor Falcon, care reduc semnificativ costurile operaționale. Racheta Vulcan a ULA, în schimb, este un dispozitiv de unică folosință, ceea ce crește prețul fiecărui zbor.

De ce guvernul plătește mai mult

Prețurile contractelor militare nu reflectă costurile pieței comerciale. Guvernul american plătește un „premiu de securitate”, deoarece misiunile Pentagonului și ale NASA nu sunt asigurate comercial și implică un grad mai mare de control intern.

Aceste misiuni beneficiază de inspecții suplimentare, audituri de risc, verificări de securitate și, nu în ultimul rând, prioritate absolută în programul de lansări al companiilor. Toate aceste cerințe se traduc în costuri suplimentare, dar și într-o fiabilitate mai mare.

Falcon Heavy, vedeta noilor misiuni militare

Dintre cele cinci lansări atribuite SpaceX, patru vor folosi racheta Falcon Heavy, potrivit locotenent-colonelului Kristina Stewart de la Space Systems Command. Doar una dintre misiuni va fi efectuată cu racheta Falcon 9.

Este pentru prima dată când majoritatea lansărilor anuale ale Forțelor Spațiale necesită puterea de ridicare a rachetei grele a companiei lui Elon Musk.

Racheta Vulcan a ULA va zbura în două configurații diferite, VC2S (cu două propulsoare solide) și VC4S (cu patru propulsoare), în funcție de greutatea încărcăturii utile.

Misiunile atribuite pentru 2025

-USSF-149 – încărcătură clasificată, Falcon 9, Florida

-USSF-63 – încărcătură clasificată, Falcon Heavy, Florida

-USSF-155 – încărcătură clasificată, Falcon Heavy, Florida

-USSF-205 – satelit de comunicații WGS-12, Falcon Heavy, Florida

-NROL-86 – încărcătură clasificată, Falcon Heavy, Florida

-USSF-88 – satelit de navigație GPS IIIF-4, Vulcan VC2S, Florida

-NROL-88 – încărcătură clasificată, Vulcan VC4S, Florida