Roverul Perseverance a surprins pe cerul planetei Marte o urmă strălucitoare, posibil cometa interstelară 3I/ATLAS

Roverul marţian Perseverance, aparţinând NASA, a fotografiat de la suprafaţa planetei Marte obiectul interstelar 3I/ATLAS în timp ce traversa cerul deasupra Planetei Roşii, transmite SPACE.com, potrivit Agerpres.

Sâmbătă (4 octombrie), camera de navigaţie dreaptă (Navcam) a roverului autonom Perseverance a surprins o imagine a unei dâre de lumină pe cerul de deasupra lui Marte. Data imaginii coincide cu momentul în care cometa interstelară 3I/ATLAS urma să treacă cel mai aproape de Planeta Roşie, potrivit Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).

Nici NASA, nici Jet Propulsion Laboratory (care a construit şi operează Perseverance) nu au confirmat că imaginea înfăţişează cometa 3I/ATLAS.

Cu toate acestea, într-o declaraţie anterioară, NASA a transmis că Perseverance se număra printre resursele agenţiei care urmau să observe a treia potenţială cometă interstelară cunoscută în timp ce trece prin sistemul nostru solar.

Deşi au existat unele speculaţii pe reţelele de socializare conform cărora aspectul aparent cilindric al cometei din imaginea Perseverance sugerează că este de fapt o navă spaţială extraterestră, unii oameni de ştiinţă nu sunt de acord. Pe blogul său, Avi Loeb de la Centrul pentru Astrofizică | Harvard & Smithsonian a scris că aspectul cilindric de bandă al obiectului din imagine „a fost generat de timpul de integrare utilizat pentru a realiza imaginea compozită Navcam, timp în care 3I/ATLAS s-a deplasat pe cerul marţian”.

„Cilindrul din imaginea Navcam trebuie să fi rezultat din suprapunerea a sute de imagini Navcam pe un interval total de timp de aproximativ 10 minute”, a continuat Loeb. „3I/ATLAS ar fi arătat ca o pată circulară într-o fotografie individuală, care are un timp maxim de expunere de 3,28 secunde pentru Navcam”.

3I/ATLAS trece în prezent pe lângă Marte. Obiectul s-a aflat la cea mai mică distanţă de Planeta Roşie, la doar 30 de milioane de kilometri, pe 3 octombrie. ESA a anunţat anterior că va folosi sondele spaţiale Mars Express şi ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) pentru a observa obiectul interstelar în trecerea sa pe lângă planetă.

NASA a folosit deja telescopul spaţial Hubble şi telescopul spaţial James Webb pentru a captura imagini uluitoare ale obiectului şi a studia compoziţia acesteia în timp ce trece prin zona noastră cosmică.

Agenţia spaţială americană a anunţat anterior că va încerca să utilizeze şi alte sonde spaţiale pentru a studia cometa, inclusiv vânătorul de exoplanete TESS, observatorul de raze gamma Swift, telescopul cu infraroşu SPHEREx, Mars Reconnaissance Orbiter, roverul Curiosity şi sonda Europa Clipper, care se îndreaptă spre Jupiter.