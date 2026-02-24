Rivalitatea dintre Elon Musk și Sam Altman a cunoscut un nou episod, de această dată pe tema viitorului infrastructurii digitale. Dacă Musk visează la centre de date plasate pe orbită, Altman consideră ideea prematură, ba chiar „ridicolă”, relatează Business Insider.

Într-un interviu susținut la New Delhi, CEO-ul OpenAI a declarat că, în contextul actual, plasarea centrelor de date în spațiu nu este realistă. „Sincer, cred că ideea, în peisajul tehnologic de astăzi, este ridicolă”, a spus el, stârnind râsete în sală.

Altman nu a exclus complet scenariul pentru viitor. A admis că astfel de proiecte „ar putea avea sens într-o zi”, însă a subliniat obstacolele majore actuale. Este vorba despre costurile foarte ridicate ale lansărilor spațiale și dificultatea de a întreține sau repara echipamentele odată ajunse pe orbită. „Nu suntem încă acolo”, a punctat el, adăugând că astfel de centre nu vor avea un impact semnificativ în acest deceniu.

Musk privește spre orbită

Pentru Elon Musk, însă, spațiul reprezintă următoarea frontieră. Prin SpaceX, compania sa aerospațială, miliardarul explorează ideea unei rețele uriașe de sateliți care să funcționeze ca centre de date orbitale. În februarie, SpaceX a anunțat ambiția de a lansa o „constelație de un milion de sateliți” cu acest rol.

Planul este legat și de activitatea companiei xAI, unde Musk dezvoltă propriile sale modele de inteligență artificială. Potrivit declarațiilor sale, integrarea proiectelor ar putea accelera implementarea infrastructurii orbitale.

Musk nu este singurul care ia în calcul această direcție. Google a prezentat în 2025 un proiect similar, iar CEO-ul companiei, Sundar Pichai, a sugerat că primele centre de date alimentate cu energie solară ar putea ajunge în spațiu începând cu 2027.

Presiunea de pe Pământ

Discuția despre centrele de date orbitale apare într-un context în care infrastructura AI de pe Pământ se extinde rapid și generează tot mai multe controverse. Centrele de date consumă cantități uriașe de energie și apă pentru răcire, pot pune presiune pe rețelele electrice și pot afecta comunitățile locale.

În Statele Unite, ritmul construcțiilor a explodat în ultimii ani. Până la sfârșitul lui 2024, peste 1.200 de centre de date primiseră aprobare pentru construcție, de aproape patru ori mai multe decât în 2010.