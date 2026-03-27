Ideea pare desprinsă din science-fiction, dar începe să prindă contur în laboratoare: sateliții ar putea funcționa fără combustibil clasic, folosind chiar particulele rare din atmosfera Pământului.

O tehnologie aflată în dezvoltare promite să schimbe radical modul în care sunt operate misiunile spațiale, în special în orbite extrem de joase.

În prezent, sateliții depind de combustibilul transportat la bord pentru a-și menține traiectoria și pentru a efectua manevre. Este o limitare majoră. Combustibilul înseamnă greutate suplimentară, costuri mai mari de lansare și, inevitabil, o durată de viață limitată.

În plus, frecarea cu atmosfera – chiar și la altitudini mari – îi face să piardă treptat altitudine, forțând consumul constant de resurse pentru corecții de orbită.

Aici intervine noul concept: propulsia electrică „air-breathing” (ABEP). Practic, sistemul nu mai are nevoie de combustibil convențional. În schimb, colectează particule atmosferice reziduale, le ionizează și le accelerează pentru a genera propulsie, scrie InterestingEngineering.

Orbite mai joase, fără compromisuri

Tehnologia deschide ușa către operarea sateliților în Very Low Earth Orbit (VLEO), adică la altitudini cuprinse între aproximativ 180 și 250 de kilometri. Chiar și acolo există urme de gaze – suficient cât să fie transformate în sursă de energie pentru propulsie.

Mecanismul este relativ elegant: particulele sunt captate, ionizate și accelerate, iar rezultatul este o forță de împingere care compensează exact efectul de frânare produs de aceleași particule.

Avantajele sunt greu de ignorat:

fără combustibil la bord;

masă mai mică la lansare;

propulsie practic nelimitată, atât timp cât există particule atmosferice.

Un pas important pentru tehnologia europeană

Sistemul a trecut deja de o etapă-cheie de evaluare a designului, ceea ce confirmă că soluția este fezabilă din punct de vedere tehnic și pregătită pentru etapele următoare de dezvoltare.

Proiectul, intitulat „Cathodeless Electric Propulsion Thruster for Air-Breathing Electric Propulsion Systems”, este derulat de TransMIT GmbH, iar dezvoltarea propulsorului este coordonată de IQM, cu finanțare din partea Agenției Spațiale Europene (ESA).

Miza este clară: eliminarea neutralizatorilor externi, componente necesare în mod obișnuit pentru propulsoarele electrice. Noul sistem propune un propulsor fără catod, capabil să funcționeze stabil cu gaze atmosferice – în special amestecuri de azot și oxigen (N₂/O₂).

Țintele tehnice sunt extrem de ambițioase: o eficiență electrică de cel puțin 50% (adică jumătate din energia solară captată este transformată direct în forță de mișcare) și un impuls specific de minimum 4.200 de secunde — un indicator de randament care arată cât de eficient este folosit propulsantul; cu cât această valoare este mai mare, cu atât motorul produce mai multă propulsie folosind o cantitate mai mică de gaz.

De altfel, proiectul nu pornește de la zero. Se bazează pe studii de fezabilitate și analize tehnologice realizate anterior de IQM, care au identificat cele mai promițătoare soluții pentru funcționarea în medii reactive, bogate în oxigen – un context dificil pentru astfel de sisteme.

Un prototip este deja în construcție, iar testele sunt programate în instalații capabile să reproducă condițiile din Very Low Earth Orbit.

Fără catod, fără compromisuri

Una dintre inovațiile-cheie este eliminarea catodului – o componentă esențială în propulsoarele ionice clasice, dar dificil de integrat în sistemele care folosesc atmosfera drept combustibil.

Soluția propusă combină un propulsor ionic de înaltă frecvență cu caracteristici funcționale speciale, adaptate exact pentru acest tip de operare. Rezultatul: un sistem mai simplu, mai robust și mai potrivit pentru mediul agresiv din VLEO.

Impactul asupra industriei sateliților

Dacă tehnologia își confirmă potențialul, efectele ar putea fi majore. Duratele de viață ale sateliților ar crește, dependența de combustibil ar scădea, iar costurile operaționale s-ar reduce considerabil.

În plus, sateliții ar putea opera mai aproape de Pământ decât până acum, ceea ce ar aduce beneficii importante pentru aplicații precum observația terestră sau comunicațiile.

Chiar dacă sistemul este încă în dezvoltare, direcția este clară. Propulsia „air-breathing” nu pare doar o optimizare a tehnologiilor existente, ci o schimbare de paradigmă.

În esență, industria spațială ar putea renunța la ideea clasică de combustibil transportat la bord – și ar începe să folosească mediul înconjurător ca sursă directă de energie.