Starbase, orașul creat de Elon Musk pentru SpaceX, vrea propriul departament de poliție

Starbase, localitate creată de SpaceX în sudul Texasului, intenționează să înființeze un departament de poliție municipal, o decizie neobișnuită pentru o comunitate atât de mică, motivată de nevoia de securitate într-o zonă izolată și strategică, relatează Euronews.com.

Orașul, care s-a dezvoltat în jurul facilităților SpaceX din Boca Chica, unde se testează prototipurile rachetei Starship, are câteva sute de locuitori, majoritatea angajați ai companiei și familiile lor. Cel mai apropiat oraș, Brownsville, se află la aproximativ o oră distanță, iar prezența echipamentelor tehnologice valoroase a generat necesitatea unei structuri locale de ordine publică.

Decizia de înființare a fost aprobată recent de comisia locală, însă rămâne să fie validată de Texas Commission on Law Enforcement, autoritatea statală care acreditează forțele de poliție. Dacă va fi aprobată, structura va include aproximativ opt ofițeri și va fi condusă de un șef de poliție numit de administrație, devenind operațională în câteva luni.

„Avem aici active extrem de importante, iar protejarea lor este crucială”, a declarat Kent Myers, administratorul orașului. Starbase a colaborat și cu o firmă privată de consultanță în securitate pentru organizarea departamentului.

Anterior, administrația orașului încercase să asigure ordinea printr-un contract cu biroul șerifului din Cameron County, în valoare de 3,5 milioane de dolari pe cinci ani. Contractul a fost însă reziliat din cauza problemelor legale și de protecție a personalului.

Starbase are deja un departament de pompieri voluntari format din angajați SpaceX, care se ocupă și de inspecții și autorizații. Înființarea poliției locale ar completa astfel un model de administrare aproape complet autonom.

Pentru unii observatori, evoluția ridică întrebări privind granița dintre interesul public și cel corporatist, în timp ce alții o văd ca pe o soluție practică pentru un oraș construit în jurul unui proiect tehnologic de importanță strategică.