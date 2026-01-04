Starlink pregătește coborârea orbitei pentru mii de sateliți în 2026

Starlink va începe o reconfigurare a constelației sale de sateliți, coborând toți sateliții care orbitează la aproximativ 550 km la 480 km în cursul anului 2026, a declarat Michael Nicolls, vicepreședinte SpaceX pentru inginerie Starlink, citat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania dorește să sporească siguranța spațială prin coborârea orbitei sateliților.

Decizia vine după ce Starlink a precizat în decembrie că unul dintre sateliții săi a suferit o anomalie în spațiu, creând o cantitate „mică” de resturi și întrerupând comunicațiile cu nava spațială la 418 km altitudine, un accident cinetic rar în orbită pentru gigantul internetului prin satelit.

Compania a afirmat că satelitul, unul dintre cele aproape 10.000 din spațiu pentru rețeaua sa de internet în bandă largă, a căzut rapid cu patru kilometri în altitudine, sugerând că a avut loc un fel de explozie la bord.

„Coborârea sateliților are ca rezultat condensarea orbitelor Starlink și va crește siguranța spațială în mai multe moduri”, a declarat Nicolls într-o postare pe platforma de socializare X, adăugând că „numărul de obiecte deșeuri și constelații de sateliți planificate este semnificativ mai mic sub 500 km, reducând probabilitatea totală de coliziune”.

Numărul de nave spațiale pe orbita Pământului a crescut brusc în ultimii ani, pe măsură ce companiile și țările se întrec să lanseze zeci de mii de sateliți pentru constelații de internet și alte servicii spațiale, cum ar fi comunicațiile și imaginile Pământului.

SpaceX, cunoscută de mult timp pentru activitatea sa de lansare a rachetelor, a devenit cel mai mare operator de sateliți din lume prin Starlink, o rețea de aproape 10.000 de sateliți care transmit internet de bandă largă consumatorilor, guvernelor și clienților corporativi.