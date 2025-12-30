Startup-ul chinez din domeniul spațial LandSpace își intensifică eforturile pentru a deveni un jucător major pe piața rachetelor reutilizabile, inspirându-se din modelul dezvoltat de SpaceX, compania fondată de Elon Musk, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Primul test chinezesc al unei rachete reutilizabile

La începutul lunii decembrie, LandSpace a devenit prima companie din China care a testat o rachetă reutilizabilă. Testul a vizat racheta Zhuque-3 și s-a încheiat cu un eșec, însă momentul este considerat un pas important pentru o industrie dominată tradițional de companii de stat, cunoscute pentru reticența față de asumarea riscurilor.

Zhuque-3 este concepută ca o rachetă orbitală reutilizabilă, cu un rol similar celui îndeplinit de Falcon 9. Obiectivul LandSpace este să ofere Chinei o soluție de lansare cu costuri reduse, necesară pentru planurile guvernului de a construi constelații de până la 10.000 de sateliți în următoarele decenii.

Reutilizarea, cheia reducerii costurilor

„SpaceX poate împinge produsele până la limită și chiar dincolo de ea, acceptând eșecul și iterând rapid”, a declarat Dai Zheng, proiectant-șef al Zhuque-3, pentru televiziunea de stat CCTV, după zborul inaugural. El a explicat că această abordare a stat la baza deciziei sale de a părăsi, în 2016, principalul producător de rachete de stat al Chinei și de a se alătura LandSpace.

Dai a subliniat că reutilizarea este esențială pentru reducerea costurilor de lansare. El a recunoscut însă limitele financiare ale companiei. „Pentru moment, noi nu ne permitem să absorbim pierderi foarte mari”, a spus acesta, făcând referire la capacitatea SpaceX de a susține testări repetate pentru vehicule precum Starship.

Finanțare, listare și atenția lui Elon Musk

China a deschis sectorul spațial către capital privat în 2014, ceea ce a dus la apariția mai multor startup-uri, inclusiv LandSpace. Autoritățile analizează acum măsuri care să permită companiilor din domeniu acces mai facil la piețele de capital, inclusiv prin listări la bursă. LandSpace se pregătește la rândul său pentru o ofertă publică inițială, destinată finanțării proiectelor viitoare.

Compania a permis recent agenției Reuters accesul în fabrica sa de motoare, oferind presei internaționale o imagine rară asupra unuia dintre activele sale strategice.

Designul rachetei Zhuque-3 a atras și atenția directă a lui Elon Musk.

Într-un comentariu publicat pe platforma X, acesta a spus că racheta chineză combină elemente de la Starship, precum utilizarea oțelului inoxidabil și a combustibilului pe bază de metan și oxigen lichid, cu o arhitectură apropiată de Falcon 9. „Această combinație ar putea permite depășirea Falcon 9”, a scris Musk, adăugând însă că „Starship este într-o altă ligă”.

În testul din decembrie, boosterul Zhuque-3 nu a reușit să inițieze manevra de aterizare la aproximativ 3 kilometri de sol și s-a prăbușit înainte de recuperare. Compania pregătește o nouă lansare. Ca termen de comparație, SpaceX a reușit prima aterizare completă a unui booster Falcon abia în 2015, după mai multe încercări nereușite.