Un studiu realizat de o echipă internațională de cercetători, publicat în revista Nature, a identificat o creștere semnificativă a concentrației de litiu în atmosfera superioară a Pământului după reintrarea unei rachete.

Descoperirea evidențiază impactul deșeurilor spațiale asupra mediului și necesitatea tot mai mare de monitorizare a acestora.

Cercetătorii au detectat o cantitate de aproximativ zece ori mai mare de atomi de litiu decât în mod obișnuit la o altitudine de circa 96 de kilometri, la mai puțin de 20 de ore după reintrarea unei trepte a rachetei Falcon 9, aparținând companiei SpaceX, fondată de Elon Musk.

Originea poluării

Studiul, condus de Robin Wing de la Institutul Leibniz de Fizică Atmosferică din Kühlungsborn, Germania, a exclus cauze naturale pentru creșterea nivelului de litiu.

Potrivit autorilor, elementul provine în principal din:

bateriile litiu-ion aflate la bord;

aliajele litiu-aluminiu utilizate în structura rachetei.

Reintrarea rachetei a avut loc pe 19 februarie 2025, iar evenimentul a atras atenția internațională după ce fragmente de resturi — inclusiv un rezervor de combustibil — au fost recuperate în apropierea orașului Poznań.

Impact încă puțin înțeles asupra mediului

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Nature. Cercetătorii subliniază că, deși atmosfera superioară joacă un rol esențial în protejarea vieții pe Pământ, efectele poluării generate de reintrarea deșeurilor spațiale sunt încă insuficient studiate.

Posibilele consecințe analizate includ:

modificarea transferului radiativ;

influențarea chimiei ozonului;

efecte asupra formării aerosolilor.

Până în prezent, majoritatea studiilor s-au concentrat pe riscurile pe care resturile spațiale le prezintă pentru oameni și infrastructură, nu pe impactul asupra mediului atmosferic.

Creșterea accelerată a deșeurilor spațiale

Fenomenul este legat de creșterea rapidă a numărului de lansări comerciale și a sateliților pe orbită, descrisă de cercetători drept o „nouă eră spațială”.

Un exemplu este rețeaua de internet prin satelit Starlink, operată de SpaceX, care include în prezent aproape 10.000 de sateliți activi, cu planuri pentru zeci de mii suplimentari. Fiecare satelit sau componentă care reintră în atmosferă poate contribui la acumularea de materiale chimice în straturile superioare ale acesteia.

Autorii studiului au transmis companiei SpaceX articolul și datele aferente pentru eventuale observații, însă nu au primit un răspuns până la momentul publicării.