O imagine realizată de Telescopul Spațial Hubble dezvăluie o regiune vastă în care stelele se formează activ, mult dincolo de galaxia noastră, scrie SciTechDaily, citat de Mediafax.

Observația se concentrează asupra N159, un nor dens de hidrogen rece situat la aproximativ 160.000 de ani-lumină de Pământ, oferind astronomilor o perspectivă extrem de detaliată asupra nașterii stelelor.

N159 se află în Marele Nor al lui Magellan (Large Magellanic Cloud), o galaxie pitică aflată în vecinătatea Căii Lactee.

Datorită acestei proximități, oamenii de știință pot studia mai ușor procesele de formare stelară, comparativ cu galaxiile mai îndepărtate.

Întregul complex N159 se întinde pe mai mult de 150 de ani-lumină, deși imaginea surprinsă de Hubble prezintă doar o parte din acesta.

Dimensiunile uriașe explică modul în care astfel de regiuni pot produce generații întregi de stele pe parcursul a milioane de ani.

În interiorul norului, temperaturile scad drastic, iar gravitația comprimă lent gazul de hidrogen în aglomerări tot mai dense.

Pe măsură ce aceste nuclee se contractă, fuziunea nucleară se aprinde, marcând nașterea unor stele noi, încă învăluite în materialul care le-a creat.

Cele mai masive stele tinere emit radiații intense, care activează gazul de hidrogen din jur, făcându-l să strălucească în roșu.

Sensibilitatea telescopului Hubble la această lungime de undă le permite astronomilor să identifice zonele cu cea mai intensă activitate de formare stelară.

Unele stele nou-născute par înconjurate de un gaz luminos, în timp ce altele se află în cavități mari și goale, asemănătoare unor bule.

Aceste structuri apar în urma unui proces numit „feedback stelar”, alimentat de radiații puternice și vânturi stelare rapide.

În timp, acest feedback remodelează norul, curățând gazul din anumite zone și putând declanșa formarea de noi stele în altele.