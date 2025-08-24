Uitați de Planeta X! Planeta Y ar putea exista chiar la marginea sistemului nostru solar

O echipă de astronomi de la Universitatea Princeton a descoperit indicii că la marginea Sistemului Solar ar putea exista o nouă planetă, denumită Planetă Y, asemănătoare ca dimensiuni cu Pământul. Aceasta ar fi diferită de ipoteticele planete 9 sau X și ar putea provoca ușoare deformări ale orbitei unor obiecte din centura Kuiper, aflate după Pluto, anunță NewScientist.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Astronomii au propus de mult timp prezența unor planete ascunse în centura Kuiper. Unele dintre cele mai cunoscute ipoteze includ Planeta X, o lume ipotetică cu o masă de șapte ori mai mare ca a Pământului, aflată la circa 50 de ori distanța Pământ-Soare, acum în mare parte infirmată. Apoi, Planeta 9, care ar avea de 10 ori masa Pământului și ar fi de cel puțin 300 de ori mai departe de Soare decât planeta noastră.

O planetă necunoscută nouă

Amir Siraj, autorul principal al studiului publicat pe platforma ArXiv, și colegii săi propun acum o nouă planetă, denumită Planeta Y pentru a o distinge de ceilalți candidați, pe baza unui efect de deformare observat pe orbitele unor obiecte din centura Kuiper. „Dacă această deformare este reală, cea mai simplă explicație este o planetă necunoscută nouă”, a declarat Siraj.

„Semnalul nostru este modest, dar credibil, cu o probabilitate de 2–4% să fie o coincidență”, spune Siraj, adăugând că efectul observat este diferit de cel asociat Planetei Nine, care ar atrage obiectele gravitațional. Așadar, ambele planete ipotetice ar putea coexista.

Este plauzibil să existe lumi nevăzute

Jonti Horner de la University of Southern Queensland, Australia, afirmă că este „plauzibil” să existe lumi nevăzute, precum Planeta Y, ascunse în Sistemul Solar exterior. „Aceasta subliniază faptul că pur și simplu nu știm ce este acolo. Abia în ultimele decenii am început să explorăm spațiul dincolo de Neptun”, spune el, exceptând Pluto, descoperit în 1930.

Cunoștințele noastre despre Sistemul Solar exterior se așteaptă să se schimbe dramatic în următorul deceniu, odată cu începutul sondării pe 10 ani a cerului de către Vera C. Rubin Observatory. Dacă există Planeta Y, Planeta 9 sau alte planete candidate, Rubin ar putea să le observe direct.