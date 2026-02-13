VIDEO Lansare reușită pentru Ariane 6 în echiparea cu patru propulsoare: 32 de sateliți Amazon Leo plasați pe orbită

Racheta Ariane 6, în configuraţia sa cea mai puternică, a fost lansată joi de la baza spaţială Kourou din Guyana Franceză pentru a plasa pe orbită 32 de sateliţi din constelaţia Amazon Leo în cadrul unei misiuni inaugurale care pecetluieşte parteneriatul dintre acest lansator greu european şi principalul său client, ce pare hotărât să rivalizeze cu Starlink, informează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pentru primul ei zbor în configuraţia cu patru propulsoare, racheta Ariane 6 s-a ridicat de pe rampa de lansare sub un cer complet senin, de la liziera pădurii tropicale amazoniene din Guyana Franceză.

Misiunea va dura o oră şi 54 de minute, incluzând aproximativ 20 de minute pentru separarea sateliţilor, înainte de plasarea lor pe o orbită joasă a Pământului (LEO).

Acesta este cel mai mare număr de sateliţi transportaţi de o rachetă Ariane în spaţiu până în prezent.

Zborul de joi inaugurează o serie de 18 lansări pe care Arianespace, operatorul lansatorului, le va realiza pentru constelaţia de internet de mare viteză a grupului Amazon, înfiinţat de miliardarul american Jeff Bezos.

„Parteneriat strategic”

Constelaţia Amazon Leo numără până în prezent doar 175 de sateliţi plasaţi deja pe orbită, care au fost lansaţi de United Launch Alliance (ULA) şi concurentul acestuia, compania SpaceX a miliardarului Elon Musk.

Constelaţia Amazon Leo, a cărei desfăşurare în spaţiu a acumulat întârzieri, vizează 3.200 de sateliţi. Constelaţia Starlink se bazează deja pe aproape 9.400 de sateliţi funcţionali.

„A avea un parteneriat strategic cu Europa este esenţial” pentru Amazon, a declarat Lisa Scalpone, directorul global pentru segmentul consumatori din cadrul Amazon Leo, cu câteva ore înaintea lansării.

Grupul Amazon va continua totuşi să efectueze astfel de lansări şi cu compania SpaceX, pentru a accelera desfăşurarea constelaţiei sale în spaţiu şi pentru a furniza internet de mare viteză pentru o parte a Europei înainte de sfârşitul anului 2026, a precizat ea.

„Vrem să diversificăm prestatorii noştri de lansări. Este prioritatea noastră. Astfel, putem să continuăm şi să lansăm cât mai rapid posibil”, a subliniat Lisa Scalpone.

După această primă încărcătură de 32 de sateliţi, Amazon doreşte să crească numărul lor cu fiecare nouă misiune, a declarat Martijn Van Delden, director de dezvoltare comercială în Europa pentru constelaţia Amazon Leo, subliniind că este vorba despre „cea mai mare sarcină utilă de până acum”.

Pentru a răspunde acestor nevoi, Ariane 6 a fost echipată pentru prima dată cu patru propulsoare (versiunea A64), în locul celor două propulsoare utilizate în timpul primelor sale cinci zboruri pe orbită (configuraţia A62), ceea ce va permite dublarea capacităţii sale de transport la 21,6 tone, comparativ cu 10-11 tone până în prezent.

O versiune încă şi mai puternică de propulsoare, pentru a permite creşterea capacităţii de transport cu 20%, este în curs de fabricare şi va intra în funcţiune cu ocazia următoarelor lansări pentru constelaţia Amazon Leo.

„Ariane 6 este un lansator perfect pentru constelaţii”, a declarat CEO-ul Arianespace, David Cavailloles, joi, într-o conferinţă de presă.

După părerea lui, lansările pentru Amazon vor servi de antrenament pentru lansarea constelaţiei Iris2, un proiect-far al Uniunii Europene, ce vizează asigurarea unei conectivităţi securizate şi suverane a Europei şi a cărei desfăşurare pe orbită este prevăzută începând din 2029.

1.600 de locuri de muncă în Franţa

Această cooperare este avantajoasă atât pentru Amazon, pentru care „este important să îşi accelereze lansările”, cât şi pentru Arianespace, care trebuie să îşi crească cadenţa lansărilor pentru a rămâne competitivă, în contextul în care lansările sale instituţionale erau limitate la 2-4 pe an, iar numeroase ţări europene se îndreptau spre SpaceX, a subliniat Pierre Lionnet, director de cercetare la Eurospace, asociaţia profesională a industriei spaţiale europene.

Amazon promite, la rândul său, că acest parteneriat se va traduce într-o creştere cu 2,8 miliarde de euro a PIB-ului brut al Uniunii Europene între 2022 şi 2029. Din acest total, cea mai mare parte – 1,38 miliarde de euro – îi va reveni Franţei, susţinând aproape 1.600 de locuri de muncă.

„În cele din urmă, un lansator european suveran nu poate să depindă în principal de pieţele externe”, a declarat Ludwig Moeller, directorul ESPI (Institutul European de Politică Spaţială), cu sediul la Viena.

El avertizează că aceste pieţe riscă „să solicite un tratament prioritar susţinut de puterea lor economică sau să devină imprevizibile sau inaccesibile fără avertisment, având în vedere mediul geopolitic actual şi războaiele comerciale”.