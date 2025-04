VIDEO Un rar „răsărit dublu” de soare, surprins în Canada, în timpul recentei eclipse

Pe 29 martie, în timp ce o mare parte din Europa a văzut o eclipsă parțială de soare la mijlocul dimineții, în unele părți ale Americii de Nord a fost posibil să se vadă un „răsărit dublu”, dacă cerul senin a permis acest lucru, scrie Space.com.

Iată câteva dintre fotografiile spectaculoase realizate de urmăritorii de eclipse curajoși care s-au împrăștiat prin New Brunswick și Québec, Canada, pentru a se feri de nori și a obține o imagine clară a ceva spectaculos.

În New Brunswick, locul potrivit în această regiune era Moncton, la aproximativ două ore de mers cu mașina la est de Saint Andrews. „Știam că această vreme vine dinspre sud-vest, așa că am urcat pe autostrada principală și am coborât într-un oraș numit Alma, pe coasta Golfului Fundy”, a declarat Andrea Girones, un astrofotograf din Ottawa, Canada. „Era o bucată de pământ care ar fi putut bloca soarele, așa că am cartografiat-o în Photo Pills pentru a ști unde urma să apară soarele … era foarte frig și foarte mult vânt.”

Girones a publicat ulterior o imagine impresionantă a răsăritului soarelui parțial eclipsat.

„Cu norii care se apropiau dinspre vest, am reușit să avem o vedere incredibil de clară spre est în zori și am asistat la acest eveniment minunat”, a declarat Girones pentru Space.com într-un e-mail. „Din fericire, era maree joasă („Ai verificat mareele înainte să plecăm?”, a întrebat soțul meu îngrijorat)”

Fotografia lui Girones îmbină o panoramă nefiltrată făcută înainte de răsăritul soarelui și un compozit cu imagini filtrate ale soarelui odată ce acesta a răsărit. Girones a asamblat apoi imaginea în Photoshop.

Răsăritul eclipsat din Québec, Canada

Jörg Schoppmeyer a observat răsăritul soarelui eclipsat – și un efect de miraj – tot din Pointe-Lebel, Baie-Comau. „Eclipsa a fost înregistrată cu un Baader Travel Companion 95/560 în 4K”, a scris el pe YouTube. „Lucrul„ de pe ocean din partea dreaptă este o navă care se mișcă de la stânga la dreapta”. A fost cea de-a 65-a eclipsă a lui Schoppmeyer.

„Găsirea acestei alinieri a fost cel puțin dificilă. Cu toate acestea, munca grea și perseverența au dat roade, deoarece am fost martorii unui lucru rar văzut în acea dimineață”, a declarat Wood pentru Space.com într-un e-mail.

Wood a găsit locul potrivit pentru a surprinde incredibilul „răsărit dublu” la momentul perfect.

„Ca niște faruri prin ceață, răsărind prin ceața și noroiul dimineții. Vârfurile în semilună ale unui soare eclipsat sparg orizontul simultan, dând iluzia a două”. a continuat Wood.

Kentrianakis a capturat o serie de fotografii dramatice cu răsăritul soarelui în timpul eclipsei parțiale de soare.