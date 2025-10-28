Următorul start-up al lui Sam Altman își propune să folosească ultrasunete pentru a interacționa cu creierul / Un inginer biomolecular premiat s-ar putea alătura proiectului

Sam Altman l-a contactat pe Mikhail Shapiro, un inginer biomolecular premiat, pentru a se alătura start-up-ului Merge Labs, specializat în interfețe creier-computer, pe care urmează să îl anunțe în curând împreună cu cofondatorul Alex Blania, scrie The Verge.

Deși funcția oficială a lui Shapiro nu este clară, surse spun că acesta va face parte din echipa fondatoare a Merge și a fost poziționat ca lider cheie în discuțiile cu investitorii. Aceste discuții sunt în curs de desfășurare, dar este de așteptat ca Merge să strângă sute de milioane de dolari de la OpenAI și alte companii, a relatat anterior The Financial Times.

Angajarea lui Shapiro spune multe despre direcția tehnică pe care Altman o ia cu Merge. Laboratorul său de inginerie de la Caltech a fost pionier în mai multe progrese în tehnologia biomoleculară, cu un accent special pe tehnici neinvazive pentru imagistica și controlul neural. El s-a concentrat în special pe utilizarea ultrasunetelor pentru a interacționa cu creierul uman fără a fi nevoie de o operație pe creier deschis, cum ar fi Neuralink.

De asemenea, a lucrat intens în domeniul terapiei genice pentru a face celulele vizibile la ultrasunete, ceea ce confirmă o relatare anterioară a Bloomberg potrivit căreia Merge are în vedere această abordare pentru primul său produs.

În cadrul unei discuții recente, Shapiro a vorbit despre modul în care undele sonore și câmpurile magnetice pot fi utilizate pentru a crea o interfață creier-computer. În loc să introducă electrozi în țesutul cerebral, el a spus că este „mai ușor să introduci gene în celule” care le modifică pentru a răspunde la ultrasunete. El a spus că și-a asumat „misiunea de a dezvolta metode de interfațare cu neuronii din creier și celulele din alte părți ale corpului, care să fie mai puțin invazive”.

Altman a spus recent că nu îi place abordarea invazivă a Neuralink. El a spus în luna august că „cu siguranță nu ar implanta ceva în creierul său” care ar ucide neuronii, așa cum face interfața Neuralink. „Mi-ar plăcea să pot gândi ceva și ChatGPT să răspundă la asta”, a spus el. „Poate că vreau doar să citesc. Mi se pare un lucru rezonabil”.

Când Merge Labs va fi anunțată în următoarele săptămâni, este de așteptat ca Altman să fie președinte, dar să nu joace un rol activ, așa cum face cu cofondatorul Blania la cealaltă companie a lor, startup-ul de scanare a globului ocular numit Tools for Humanity.

„Un subiect popular în Silicon Valley este discuția despre anul în care oamenii și mașinile se vor uni (sau, dacă nu, anul în care oamenii vor fi depășiți de AI-ul în rapidă dezvoltare sau de o specie îmbunătățită genetic)”, a scris Altman în 2017. „Majoritatea estimărilor par să fie între 2025 și 2075”.