China consideră acordul TikTok cu SUA „avantajos pentru ambele părți” și va revizui transferurile de tehnologie și proprietate intelectuală ale aplicației

China a calificat miercuri acordul-cadru încheiat la Madrid pentru transferul aplicației TikTok către proprietari controlați de SUA drept „avantajos pentru ambele părți” și a declarat că va revizui exporturile de tehnologie și licențele de proprietate intelectuală ale TikTok, într-un editorial publicat în presa de stat, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului așteaptă acum o convorbire telefonică programată pentru vineri între președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, în cadrul căreia acordul ar trebui să fie confirmat.

Progresul înregistrat în privința popularei aplicații de socializare – care are 170 de milioane de utilizatori în SUA – este considerat esențial pentru facilitarea discuțiilor ulterioare în lunile următoare, pe măsură ce cele două mari economii ale lumii trasează o cale dincolo de actualul armistițiu tarifar.

Acordul, care prevede transferul activelor TikTok din SUA către proprietari americani de la compania chineză Bytedance, este similar cu un acord elaborat la începutul acestui an, dar care a fost abandonat după ce Trump a anunțat tarife vamale ridicate pentru produsele chinezești.

„China a ajuns la un consens relevant cu Statele Unite în ceea ce privește problema TikTok, deoarece se bazează pe principiile respectului reciproc, coexistenței pașnice și cooperării reciproc avantajoase”, a scris People’s Daily într-un comentariu.

Articolul a fost semnat de „Zhong Sheng” sau „Vocea Chinei”, un termen pe care ziarul Partidului Comunist aflat la guvernare îl folosește pentru a-și exprima opiniile cu privire la politica externă.

„China va revizui aspectele legate de exporturile de tehnologie și licențierea proprietății intelectuale ale TikTok în conformitate cu legea”, se mai arată în articol.

După întâlnirea cu negociatorii chinezi la Madrid la începutul acestei săptămâni, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că termenul limită de 17 septembrie, care ar fi putut perturba funcționarea aplicației în SUA, ar putea fi prelungit cu 90 de zile pentru a permite finalizarea acordului, fără a oferi alte detalii.