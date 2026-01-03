Franța intenționează să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale și să extindă interdicția folosirii telefoanelor mobile și în licee, începând din septembrie 2026, potrivit unor informații apărute în presa franceză, citate de Reuters.

Inițiativa autorităților și poziția președintelui

Inițiativa este susținută de președintele Emmanuel Macron, care a declarat în repetate rânduri că rețelele sociale contribuie la creșterea violenței în rândul tinerilor. Informațiile au fost publicate de Le Monde și France Info. Guvernul francez ar urma să transmită proiecte de lege pentru verificări juridice la începutul lunii ianuarie.

Macron nu a făcut referire directă la acest plan în discursul său de Anul Nou, însă a spus că dorește să „protejeze copiii și adolescenții de rețelele sociale și de ecrane”. Palatul Élysée și biroul prim-ministrului au refuzat să comenteze oficial informațiile apărute în presă.

Reglementări existente și context european

Franța aplică deja reguli stricte în școli. Din 2018, telefoanele mobile sunt interzise în școlile primare și gimnaziale. Modificările avute în vedere ar extinde această interdicție și în licee.

În 2023, Franța a adoptat o lege care obligă platformele online să obțină acordul părinților pentru ca minorii sub 15 ani să își creeze conturi. Aplicarea legii a fost însă limitată de dificultăți tehnice, în special în ceea ce privește verificarea vârstei utilizatorilor.

Președintele francez a indicat că țara sa ar putea urma exemplul Australiei, unde a intrat în vigoare o interdicție privind accesul minorilor sub 16 ani la platforme precum Facebook, Snapchat, TikTok și YouTube.

Macron a anunțat și intenția de a promova măsuri similare la nivelul Uniunea Europeană. În noiembrie, Parlamentul European a cerut stabilirea unor vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale, invocând creșterea problemelor de sănătate mintală în rândul adolescenților. Totuși, decizia finală rămâne la nivelul statelor membre.

Un sondaj Harris Interactive din 2024 arată că 73% dintre francezi susțin interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani.