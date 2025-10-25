Meta integrează instrumentele AI de editare direct în Instagram Stories

Funcțiile de editare bazate pe inteligență artificială sunt acum disponibile direct în Instagram Stories, oferind utilizatorilor posibilitatea de a modifica fotografii și videoclipuri prin comenzi text. Noua opțiune permite adăugarea, eliminarea sau înlocuirea elementelor din imagini și clipuri video, fără a mai fi necesară interacțiunea cu chatbotul Meta AI.

Potrivit TechCrunch, instrumentele pot fi accesate din meniul „Restyle”, aflat în partea superioară a ecranului Instagram Stories, după atingerea pictogramei cu pensula. Utilizatorii pot selecta una dintre opțiunile „add”, „remove” sau „change” și pot descrie modificarea dorită în bara de text. Potrivit explicațiilor oferite de companie, se pot face cereri precum „schimbă culoarea părului”, „adaugă o coroană pe cap” sau „înlocuiește fundalul cu un apus de soare”.

Pe lângă comenzile personalizate, platforma oferă și o serie de efecte predefinite care pot transforma aspectul unei imagini sau al unui videoclip. Acestea includ opțiuni de modificare a ținutei, cum ar fi adăugarea unei jachete sau a unor ochelari de soare, dar și efecte artistice, precum acuarela. În cazul videoclipurilor, pot fi generate efecte dinamice, cum ar fi ninsoarea sau flăcările.

Utilizarea acestor instrumente presupune acceptarea AI Terms of Service, document care permite analizarea imaginilor și a trăsăturilor faciale de către sistemele de inteligență artificială. Conform termenilor, atunci când o imagine este încărcată, AI-ul poate „rezuma conținutul imaginii, modifica fotografia și genera conținut nou pe baza acesteia”. Reprezentanții companiei precizează că aceste procese sunt necesare pentru ca rezultatele generate să fie cât mai realiste și coerente vizual.

Actualizarea face parte dintr-un val mai amplu de funcționalități AI implementate pe platformele companiei. Recent, a fost testată funcția „Write with Meta AI”, care oferă sugestii de comentarii pentru postările de pe Instagram. În plus, a fost lansat un nou flux video generat de inteligență artificială, denumit „Vibes”, în aplicația Meta AI, care a contribuit la creșterea semnificativă a numărului de utilizatori activi. Datele furnizate de Similarweb arată că, până la data de 17 octombrie, aplicația a ajuns la 2,7 milioane de utilizatori activi zilnic pe iOS și Android, față de aproximativ 775.000 în urmă cu o lună.

În paralel, pentru a răspunde preocupărilor părinților privind interacțiunile adolescenților cu sistemele AI, au fost introduse noi funcții de control parental. Acestea permit dezactivarea conversațiilor cu personajele AI și monitorizarea subiectelor discutate de tineri cu chatbotul Meta AI.

Prin includerea acestor instrumente direct în Stories, Instagram facilitează accesul utilizatorilor la editare asistată de inteligență artificială, oferind o experiență de creare a conținutului mai flexibilă și mai intuitivă.