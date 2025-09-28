Meta lansează „Vibes”, un feed cu videoclipuri generate de AI, însă se lovește de critici din partea utilizatorilor

Meta a lansat „Vibes”, un nou feed de videoclipuri scurte generate de inteligență artificială, disponibil în aplicația Meta AI și pe platforma meta.ai. Funcția permite utilizatorilor să creeze și să partajeze conținut video generat automat, asemănător cu TikTok sau Instagram Reels, însă bazat exclusiv pe AI, transmite TechCrunch.

Anunțul a fost făcut de CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, printr-o postare pe Instagram în care a prezentat câteva exemple de videoclipuri generate cu ajutorul noii funcții.

Printre acestea se numără imagini cu creaturi pufoase care sar de pe un cub pe altul, o pisică ce frământă aluat și o reprezentare a unei femei din Egiptul Antic care își face un selfie pe un balcon.

Meta precizează că, odată cu utilizarea feed-ului, algoritmul va începe să afișeze conținut personalizat în funcție de preferințele fiecărui utilizator. Cei care folosesc Vibes pot genera un clip de la zero sau pot „remixa” un videoclip deja existent în feed. Înainte de publicare, există opțiuni pentru adăugarea de elemente vizuale noi, inserarea de muzică sau schimbarea stilului. Videoclipurile pot fi apoi distribuite direct pe feed-ul Vibes, trimise prin mesaje private sau repostate pe Instagram și Facebook Stories și Reels.

Pentru versiunea inițială a proiectului, Meta a anunțat un parteneriat cu platformele de generare de imagini Midjourney și Black Forest Labs. „Am colaborat cu Midjourney și Black Forest Labs pentru primele versiuni ale Vibes, în timp ce continuăm dezvoltarea propriilor modele AI”, a declarat Alexandr Wang, Chief AI Officer al Meta.

Reacțiile utilizatorilor la postarea lui Zuckerberg au fost în mare parte negative. Printre cele mai vizibile comentarii se află: „gang, nimeni nu vrea asta”, „Bro postează AI slop pe propria aplicație” sau „Cred că vorbesc pentru toată lumea când spun: Ce…?”.

Lansarea Vibes vine într-un moment în care platformele sociale sunt deja inundate de conținut generat de inteligență artificială, fenomen adesea criticat pentru calitatea scăzută. Companii precum YouTube au început să ia măsuri pentru a limita expansiunea acestor materiale, ceea ce face ca decizia Meta să pară surprinzătoare. De altfel, compania a transmis la începutul acestui an că intenționează să reducă prezența conținutului „neoriginal” pe Facebook și le-a recomandat creatorilor să se concentreze pe „povești autentice” și materiale cu valoare adăugată.

În paralel, Meta continuă să își restructureze divizia de inteligență artificială pentru a ține pasul cu rivali precum OpenAI, Anthropic sau Google DeepMind. În luna iunie, compania a creat „Meta Superintelligence Labs”, o structură destinată cercetării și dezvoltării în AI, în urma unor plecări notabile de personal. Ulterior, activitatea AI a fost reorganizată în patru direcții distincte: modele fundamentale, cercetare, integrare în produse și infrastructură.

Prin introducerea Vibes, Meta își marchează încă o etapă în eforturile de consolidare a prezenței sale în domeniul inteligenței artificiale, chiar dacă reacțiile inițiale din partea utilizatorilor sugerează o primire sceptică a noii funcții.