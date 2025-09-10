Meta și TikTok câștigă procesul împotriva taxelor tech impuse de UE / Autoritățile de reglementare, obligate să recalculeze

Meta Platforms și TikTok au câștigat miercuri un proces împotriva modului în care autoritățile de reglementare din UE au calculat taxa de supraveghere impusă acestora în conformitate cu normele tehnologice istorice, dar nu vor primi niciun ban înapoi în timp ce oficialii reformulează taxa, relatează Reuters.

Meta și TikTok, deținută de ByteDance, au dat în judecată Comisia Europeană după ce au fost lovite de o taxă de supraveghere de 0,05% din veniturile lor nete anuale la nivel mondial pentru a acoperi costurile executivului UE de monitorizare a conformității lor cu Legea serviciilor digitale.

Valoarea taxei anuale este legată de numărul mediu de utilizatori activi lunar pentru fiecare companie și de faptul dacă fiecare dintre ele înregistrează profit sau pierdere în exercițiul financiar precedent. Cele două companii au afirmat că metodologia era defectuoasă, ceea ce a dus la taxe disproporționate.

Tribunalul din Luxemburg a dat câștig de cauză Meta și TikTok, acordând autorităților de reglementare ale Uniunii Europene 12 luni pentru a-și corecta metodologia utilizând un act juridic diferit.

„Această metodologie… ar fi trebuit adoptată nu în contextul punerii în aplicare a deciziilor, ci într-un act delegat, în conformitate cu normele stabilite în DSA”, au afirmat judecătorii.

Aceștia au precizat că autoritățile de reglementare nu trebuie să ramburseze pentru moment taxele pe 2023 plătite de companii, în timp ce elaborează un nou temei juridic pentru metodologia utilizată pentru a determina cuantumul taxei.

Comisia a declarat că instanța a confirmat că metodologia sa de calcul al taxelor este corectă și nu vede nicio problemă în ceea ce privește principiul taxei sau cuantumul acesteia.

„Hotărârea Curții necesită o corectare pur formală a procedurii. Avem acum 12 luni la dispoziție pentru a adopta un act delegat care să formalizeze calculul taxelor și să adopte noi decizii de punere în aplicare”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

DSA, care a intrat în vigoare în noiembrie 2022, impune platformelor online foarte mari să depună mai multe eforturi pentru a combate conținutul ilegal și dăunător de pe site-urile lor, în caz contrar riscând amenzi de până la 6 % din cifra de afaceri globală anuală.

Alte companii obligate să plătească taxa de supraveghere includ Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, platforma de socializare X a lui Elon Musk, Snapchat și Pinterest.