Platformele social media vor afișa avertismente privind sănătatea mentală / Decizia a fost luată de statul New York

Platformele de socializare cu derulare infinită (infinite scrolling), redare automată și fluxuri algoritmice vor fi obligate să afișeze etichete de avertizare cu privire la potențialul lor efect nociv asupra sănătății mintale a tinerilor utilizatori. Noua lege a fost anunțată de guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, conform Reuters.

Hochul a declarat într-un comunicat că siguranța newyorkezilor a fost „principala (sa) prioritate de la preluarea mandatului”. Legea include protejarea copiilor de „potențialele efecte negative ale funcțiilor rețelelor sociale care încurajează utilizarea excesivă”, mai spune guvernatorul statului.

Luna aceasta, Australia a impus o interdicție privind rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. New York se alătură statelor precum California și Minnesota, care au legi similare privind rețelele sociale.

Legea din New York include platformele care oferă „feed-uri care creează dependență”, redare automată sau derulare infinită, conform legislației. Legea se aplică comportamentelor care au loc parțial sau în totalitate în New York, dar nu și atunci când platforma este accesată de utilizatori aflați fizic în afara statului.

Aceasta permite procurorului general al statului să intenteze acțiuni în justiție și să solicite sancțiuni civile de până la 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare a legii. Hochul a comparat etichetele rețelelor sociale cu avertismentele de pe alte produse, cum ar fi tutunul, unde se comunică riscul de cancer, sau ambalajele din plastic, unde se avertizează asupra riscului de sufocare pentru copiii mici.

Efectul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a copiilor a devenit o preocupare globală tot mai mare, districtele școlare din SUA dând în judecată Meta Platforms și alte companii de social media. În 2023, chirurgul general al SUA a emis un aviz privind măsurile de protecție pentru copii și, ulterior, a solicitat etichetele de avertizare pentru rețelele sociale, precum cea cerută acum în New York.