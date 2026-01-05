dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Polonia solicită Bruxelles-ului să investigheze TikTok / Cererea are în vedere conținutul generat cu inteligență artificială

Daniel Simion
5 ianuarie 2026
Hackerii folosesc videoclipuri TikTok pentru a păcăli utilizatorii să instaleze viruși prin tehnica ClickFix
Photo by antonbe on Pixabay
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Polonia a solicitat Comisiei Europene să investigheze TikTok după ce platforma de socializare a găzduit conținut generat de inteligența artificială, inclusiv apeluri la retragerea Poloniei din UE. Reuters titrează că țara este aproape sigură de proveniență rusească a videoclipurilor, cu scopul de a dezinforma utilizatorii.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Ministru: Conținutul, o „amenințare la adresa ordinii publice” poloneze

Un profil de TikTok care prezenta videoclipuri cu tinere îmbrăcate în culorile naționale poloneze și care solicitau Poloniei să părăsească Uniunea Europeană a câștigat popularitate în ultimele săptămâni. Profilul a dispărut acum de pe platformă.

„Conținutul dezvăluit reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice, a securității informațiilor și a integrității proceselor democratice din Polonia și din întreaga Uniune Europeană”, a declarat ministrul adjunct al digitalizării, Dariusz Standerski, într-o scrisoare trimisă Comisiei.

Standerski mai spune că natura narațiunilor, modul în care acestea sunt distribuite și utilizarea de materiale audiovizuale sintetice indică faptul că „platforma nu respectă obligațiile care îi revin în calitate de platformă online foarte mare (Very Large Online Platform – VLOP, n.r.)”.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat primirea scrisorii, adăugând că, în conformitate cu Digital Services Act, platformele VLOP trebuie să evalueze toate riscurile care decurg din serviciile lor, inclusiv cele legate de AI.

Comisia deja anchetează proprietarul TikTok

Țările UE iau măsuri pentru a preveni orice încercări ale statelor străine de a influența alegerile și politica locală, după ce au avertizat asupra spionajului și sabotajului sponsorizate de Rusia. Rusia a negat în repetate rânduri că ar fi intervenit în alegerile străine.

Anul trecut, Comisia a deschis o procedură formală împotriva companiei de social media TikTok, deținută de ByteDance, pentru că nu a limitat interferența în alegeri, în special în alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2024.

Polonia a solicitat Comisiei să inițieze proceduri în legătură cu presupuse încălcări ale Legii privind serviciile digitale, care reglementează modul în care cele mai mari companii de social media din lume operează în Europa.

În conformitate cu această lege, platformele mari de internet, precum X, Facebook, TikTok și altele, trebuie să modereze și să elimine conținutul dăunător, cum ar fi discursurile de ură, rasismul sau xenofobia. În caz contrar, Comisia poate impune amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...