Polonia solicită Bruxelles-ului să investigheze TikTok / Cererea are în vedere conținutul generat cu inteligență artificială

Polonia a solicitat Comisiei Europene să investigheze TikTok după ce platforma de socializare a găzduit conținut generat de inteligența artificială, inclusiv apeluri la retragerea Poloniei din UE. Reuters titrează că țara este aproape sigură de proveniență rusească a videoclipurilor, cu scopul de a dezinforma utilizatorii.

Ministru: Conținutul, o „amenințare la adresa ordinii publice” poloneze

Un profil de TikTok care prezenta videoclipuri cu tinere îmbrăcate în culorile naționale poloneze și care solicitau Poloniei să părăsească Uniunea Europeană a câștigat popularitate în ultimele săptămâni. Profilul a dispărut acum de pe platformă.

„Conținutul dezvăluit reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice, a securității informațiilor și a integrității proceselor democratice din Polonia și din întreaga Uniune Europeană”, a declarat ministrul adjunct al digitalizării, Dariusz Standerski, într-o scrisoare trimisă Comisiei.

Standerski mai spune că natura narațiunilor, modul în care acestea sunt distribuite și utilizarea de materiale audiovizuale sintetice indică faptul că „platforma nu respectă obligațiile care îi revin în calitate de platformă online foarte mare (Very Large Online Platform – VLOP, n.r.)”.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat primirea scrisorii, adăugând că, în conformitate cu Digital Services Act, platformele VLOP trebuie să evalueze toate riscurile care decurg din serviciile lor, inclusiv cele legate de AI.

Comisia deja anchetează proprietarul TikTok

Țările UE iau măsuri pentru a preveni orice încercări ale statelor străine de a influența alegerile și politica locală, după ce au avertizat asupra spionajului și sabotajului sponsorizate de Rusia. Rusia a negat în repetate rânduri că ar fi intervenit în alegerile străine.

Anul trecut, Comisia a deschis o procedură formală împotriva companiei de social media TikTok, deținută de ByteDance, pentru că nu a limitat interferența în alegeri, în special în alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2024.

Polonia a solicitat Comisiei să inițieze proceduri în legătură cu presupuse încălcări ale Legii privind serviciile digitale, care reglementează modul în care cele mai mari companii de social media din lume operează în Europa.

În conformitate cu această lege, platformele mari de internet, precum X, Facebook, TikTok și altele, trebuie să modereze și să elimine conținutul dăunător, cum ar fi discursurile de ură, rasismul sau xenofobia. În caz contrar, Comisia poate impune amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.