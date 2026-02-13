Președintele Nicușor Dan, despre interzicerea accesului copiilor pe rețelele sociale: „Haideți să lăsăm specialiștii să dezbată. Politicul trebuie să ia o decizie”

Președintele Nicușor Dan a declarat că dezbaterea privind stabilirea unei vârste minime unitare pentru accesul copiilor la rețelele sociale trebuie purtată mai întâi la nivelul specialiștilor, urmând ca ulterior decizia să fie asumată de factorul politic.

Declarația a fost făcută la finalul reuniunii informale a Consiliul European, unde șeful statului a fost întrebat de jurnaliști cum vede posibilitatea interzicerii accesului minorilor la platformele sociale.

„E bine că avem dezbaterea asta. Haideți să lăsăm specialiștii să dezbată”, a afirmat președintele, întrebat dacă ar trebui impusă o vârstă minimă clară și unitară pentru utilizarea rețelelor sociale.

Decizia finală, în sarcina politicului

Nicușor Dan a subliniat că rolul experților este esențial în conturarea unei eventuale reglementări, însă responsabilitatea finală va reveni autorităților alese.

Potrivit acestuia, după analiza specialiștilor. care ar trebui să includă experți în educație, psihologie, sănătate publică și domeniul digital, „politicul trebuie să ia o decizie” privind o posibilă limitare sau reglementare a accesului minorilor la platformele de socializare.

Declarațiile vin în contextul unei dezbateri tot mai intense la nivel european și internațional privind impactul rețelelor sociale asupra dezvoltării copiilor și adolescenților, în special în ceea ce privește dependența digitală, expunerea la conținut nociv și riscurile pentru sănătatea mintală.

O dezbatere în curs

Subiectul reglementării accesului minorilor la rețelele sociale este analizat în mai multe state europene, unele luând deja în calcul introducerea unor limite de vârstă mai stricte sau a unor mecanisme de verificare a identității.

În România, tema rămâne deocamdată la nivel de dezbatere publică și consultări, fără o inițiativă legislativă concretă anunțată. Potrivit președintelui, următorul pas ar trebui să fie o analiză fundamentată din partea specialiștilor, înainte ca decidenții politici să adopte eventuale măsuri.