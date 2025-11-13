Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă miercuri că nu exclude să părăsească anumite reţele de socializare – precum X (fostul Twitter) al lui Elon Musk – dar că nu o va face ”mâine dimineaţă”, pentru că ”prioritatea este ca mai întâi să purtăm bătălia pe plan intern”, relatează AFP, citată de News.ro.

Şeful statului francez a fost întrebat despre derive ale unor platforme ca cea a lui Musk la Toulouse, la sediul cotidianului regional La Dépêche du Midi, într-o dezbatere cu tema ”Democraţia pusă la încercare pe reţelele de socializare”.

El a declarat că este prioritar ”să încercăm să obţinem elemente de reglementare şi de vizibilitate” din interiorul reţelelor, înainte de a decide dacă trebuie ”să mergem până într-acolo” încât să se abandoneze anumite reţele ca X.

”Este un lucru la care mă gândesc cu multă atenţie, credeţi-mă, şi pe care nu-l exclud deloc”, a dat ele asigurări.

Emmanuel Macron a venit la dezbatere, ca în vremea ”vestelor galbene”, într-un cerc de 300 de persoane, ”să tragă un semnal de alarmă” cu privire la riscul pe care-l reprerzintă reţelele de socializare la adresa democraţiei franceze.