Un proiect de lege depus în Parlament prevede măsuri stricte privind accesul minorilor la rețelele sociale și utilizarea telefoanelor mobile în școli. Inițiativa aparține liderului grupului parlamentar suveranist S.O.S. România din Camera Deputaților, Simona Elena Macovei Ilie.

Potrivit proiectului, furnizorii de servicii de rețele sociale care operează în România ar fi obligați să refuze crearea de conturi pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani. În plus, conturile deja existente aparținând copiilor sub această vârstă ar urma să fie suspendate până la împlinirea pragului legal.

Excepțiile ar viza platformele educaționale, enciclopediile online și serviciile digitale fără scop lucrativ, considerate utile în procesul de învățare și informare.

Verificarea obligatorie a vârstei

Proiectul introduce și obligația implementării unor sisteme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor. Normele tehnice pentru aceste mecanisme ar urma să fie stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu avizul Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru a limita accesul minorilor la conținut potențial dăunător și pentru a responsabiliza platformele digitale.

Obligații privind conținutul periculos

Documentul impune furnizorilor de rețele sociale să prevină și să elimine rapid conținuturile considerate extrem de riscante pentru minori. Printre acestea se numără materialele care:

promovează sau glorifică suicidul ori automutilarea;

încurajează violența extremă;

exploatează vulnerabilitatea psihologică a copiilor și adolescenților.

Platformele ar trebui să instituie mecanisme de raportare prioritară pentru astfel de conținuturi, cu obligația de a le analiza și soluționa în maximum 24 de ore atunci când este implicat un minor. Nerespectarea acestor cerințe ar putea atrage sancțiuni contravenționale sau chiar penale.

Amenzi și sancțiuni severe

Proiectul prevede penalități semnificative pentru companiile care nu respectă obligațiile, inclusiv amenzi de până la 3% din cifra de afaceri globală, suspendarea temporară a activității sau alte măsuri prevăzute de legislația europeană.

Telefoanele mobile, interzise în timpul orelor

Inițiativa legislativă vizează și mediul educațional. Utilizarea telefoanelor mobile în unitățile de învățământ preuniversitar ar urma să fie interzisă pe durata programului școlar, cu excepții stabilite prin regulamentele interne ale școlilor, în funcție de nevoile educaționale speciale sau de interesul superior al elevului.

Stadiul proiectului

Proiectul de lege se află în prezent în dezbatere publică la Camera Deputaților. Dacă va fi adoptat, măsurile ar putea modifica semnificativ modul în care minorii din România accesează platformele digitale și utilizează dispozitivele mobile în școli.