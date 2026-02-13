RAPORT NATO: Manipularea pe rețelele sociale devine tot mai sofisticată și rămâne ușor accesibilă

Manipularea pe rețelele sociale rămâne ieftină și ușor de contractat, iar metodele utilizate devin din ce în ce mai sofisticate, arată un raport recent al Centrului de Excelență al NATO pentru Comunicare Strategică (StratCom COE), publicat la Riga.

Documentul, intitulat „Social Media Manipulation for Sale: 2025 Experiment on Platform Capabilities to Detect and Counter Inauthentic Social Media Engagement”, analizează capacitatea platformelor de a identifica și contracara interacțiunile neautentice. Concluzia principală este că, deși rețelele sociale și-au îmbunătățit instrumentele de combatere a spamului și a conturilor false, actorii implicați în manipulare și-au adaptat rapid tacticile.

Schimbare de tematică după anul electoral 2024

Potrivit raportului, după anul electoral 2024, rețelele de boți au început să promoveze mai frecvent subiecte militare, în detrimentul celor strict politice. O creștere notabilă a fost observată în cazul conținutului pro-China, semnalând o schimbare de direcție în campaniile de influență digitală.

Autorii documentului arată că aceste campanii sunt organizate și susținute pe termen lung, iar diversificarea tematică permite infiltrarea mai ușoară în conversațiile publice.

Criptomonedele, instrument cheie de finanțare

Unul dintre cele mai relevante aspecte evidențiate este utilizarea pe scară largă a criptomonedelor pentru plata serviciilor de manipulare online. Tranzacțiile sunt rapide, transfrontaliere și dificil de urmărit.

Pentru a-și ascunde fluxurile financiare, furnizorii folosesc portofele digitale și platforme de schimb cu risc ridicat. În cadrul experimentului realizat de StratCom COE, doar patru din zece tranzacții au putut fi urmărite integral.

Sumele implicate indică existența unei piețe consistente: 265.261 de dolari pentru un furnizor din Rusia și 123.714 dolari pentru unul din Marea Britanie, potrivit raportului. Datele sugerează că serviciile de manipulare digitală reprezintă o industrie în expansiune.

Boți tot mai greu de detectat

Raportul subliniază că nivelul de sofisticare al boților a crescut semnificativ. Profilurile false sunt construite astfel încât să pară autentice, folosind imagini generate sau prelucrate pentru a imita identități reale.

În loc să distribuie agresiv mesaje propagandistice, aceste conturi se infiltrează în conversații obișnuite, intervenind subtil pentru a influența opinii, a amplifica anumite narative sau a polariza dezbaterile.

Această abordare face mai dificilă identificarea comportamentelor coordonate, întrucât manipularea nu mai este evidentă la nivelul unei singure postări.

Provocări pentru platforme și recomandări

Potrivit StratCom COE, platformele de social media se confruntă cu dificultăți în menținerea echilibrului între moderare și protejarea libertății de exprimare.

Raportul formulează mai multe recomandări, printre care:

Detectarea comportamentală , prin identificarea sincronizării activităților pe mai multe platforme;

, prin identificarea sincronizării activităților pe mai multe platforme; Monitorizarea continuă a evoluției narativelor;

a evoluției narativelor; Analiza conversațională , care presupune examinarea întregului context al discuțiilor, nu doar a postărilor individuale;

, care presupune examinarea întregului context al discuțiilor, nu doar a postărilor individuale; Urmărirea fluxurilor financiare , pentru a identifica rețelele de finanțare;

, pentru a identifica rețelele de finanțare; Acțiuni preventive, prin înțelegerea și destructurarea piețelor care oferă servicii de manipulare.

O amenințare în creștere pentru spațiul digital

Raportul concluzionează că manipularea pe rețelele sociale reprezintă o amenințare în creștere la adresa autenticității conversațiilor online și a integrității informaționale. Utilizarea combinată a inteligenței artificiale și a criptomonedelor permite operarea la scară largă, cu un grad ridicat de anonimat.

Autorii subliniază că limitarea fenomenului necesită cooperare internațională, adaptarea permanentă a instrumentelor tehnologice și o abordare coordonată între platforme, autorități și organizații specializate.