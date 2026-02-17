Guvernul de la Madrid a cerut declanșarea unei anchete împotriva marilor platforme sociale X, Meta și TikTok, suspectate că ar fi permis distribuirea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Anunțul a fost făcut de premierul spaniol Pedro Sánchez, într-un moment în care presiunea asupra giganților tehnologici crește la nivel european.

Șeful executivului spaniol a transmis că a cerut procurorilor să investigheze posibile infracțiuni legate de „crearea și diseminarea de pornografie infantilă folosind inteligența artificială” pe aceste platforme. Într-un mesaj publicat pe propriul cont de pe X, Sánchez a acuzat companiile că subminează „sănătatea mentală, demnitatea și drepturile copiilor” și a avertizat că „impunitatea acestor giganți trebuie să ia sfârșit”.

Inițiativa Madridului se înscrie într-un val mai amplu de acțiuni la nivel european împotriva marilor companii de tehnologie. Autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană investighează de mai mult timp practicile din mediul digital, de la comportamente anticoncurențiale în publicitatea online până la mecanismele considerate a crea dependență în rândul utilizatorilor tineri. În ultimul an, accentul s-a mutat tot mai mult pe conținutul generat de inteligența artificială și riscurile asociate acestuia.

Un punct sensibil îl reprezintă chatbotul Grok, dezvoltat de compania xAI a lui Elon Musk și integrat în platforma X. Mai multe guverne au lansat investigații sau au solicitat măsuri de protecție suplimentare, în contextul temerilor că astfel de instrumente pot fi folosite pentru a genera imagini și videoclipuri sexualizate, inclusiv cu minori.

În paralel, alte state europene au demarat propriile demersuri. Poliția franceză a efectuat recent o percheziție la sediul companiei X din Franța, iar procurorii au cerut clarificări suplimentare în cadrul unei anchete mai ample privind modul în care platforma gestionează conținutul ilegal. De asemenea, Comisia pentru protecția datelor din Irlanda a anunțat deschiderea unei investigații oficiale asupra modului în care Grok prelucrează datele cu caracter personal și asupra riscului de a produce conținut dăunător.

În Spania, ofensiva guvernamentală împotriva abuzurilor online nu este nouă. La începutul lunii februarie, Sánchez a prezentat un pachet de măsuri pentru protejarea minorilor în mediul digital, inclusiv o propunere de interzicere a accesului la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani. În noiembrie, executivul anunțase și o investigație parlamentară privind posibile încălcări ale confidențialității utilizatorilor platformelor Facebook și Instagram, deținute de Meta.

Cazul actual marchează însă o escaladare semnificativă, întrucât vizează direct potențiale infracțiuni legate de exploatarea sexuală a minorilor prin intermediul tehnologiilor de inteligență artificială. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, companiile ar putea fi expuse unor sancțiuni severe, într-un context în care Uniunea Europeană aplică tot mai ferm noile reglementări privind serviciile digitale și protecția datelor.

Pe fondul dezvoltării accelerate a instrumentelor de generare automată de imagini și videoclipuri, autoritățile europene se confruntă cu o provocare majoră: cum pot fi prevenite abuzurile fără a frâna inovația tehnologică. Ancheta anunțată de Madrid ar putea deveni un test important pentru modul în care Europa reușește să echilibreze libertatea digitală cu protecția minorilor.