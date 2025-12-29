Statul New York va obliga platformele de social media să afișeze avertismente privind impactul potențial asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Măsura face parte dintr-o nouă lege anunțată de guvernatoarea Kathy Hochul, transmite Reuters.

Legea se aplică platformelor care folosesc funcții precum infinite scroll (derularea infinită), redarea automată a conținutului sau fluxurile algoritmice personalizate. Aceste mecanisme sunt considerate factori care pot încuraja utilizarea excesivă în rândul tinerilor.

„Menținerea siguranței newyorkezilor a fost prioritatea mea principală de la preluarea mandatului, iar asta include protejarea copiilor noștri de potențialele efecte nocive ale funcțiilor de social media care încurajează utilizarea excesivă”, a declarat Kathy Hochul.

Actul normativ permite procurorului general al statului să inițieze acțiuni legale împotriva platformelor care nu respectă cerințele și să solicite sancțiuni civile de până la 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare. Legea se aplică activităților desfășurate parțial sau integral în statul New York.

Guvernatoarea a comparat aceste avertismente cu cele existente pe alte produse de consum, menite să informeze utilizatorii asupra riscurilor potențiale.

Decizia vine pe fondul unei atenții sporite acordate impactului rețelelor de socializare asupra sănătății mintale a copiilor, subiect aflat tot mai des pe agenda autorităților publice.