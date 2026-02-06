UE acuză TikTok că produce dependență și amenință platforma chineză cu sancțiuni de 6% din cifra de afaceri dacă nu își modifică algoritmul

Comisia Europeană acuză TikTok, în concluzii preliminare ale unei investigații oficiale, că modul de funcționare al platformei „creează dependență” și încalcă Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial, executivul european a cerut companiei chineze să își modifice algoritmul și designul aplicației, avertizând că, în caz contrar, riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

Potrivit Comisiei, anumite caracteristici-cheie ale TikTok — precum derularea infinită a conținutului, redarea automată a clipurilor, notificările push și sistemul de recomandare extrem de personalizat — sunt concepute într-un mod care încurajează utilizarea compulsivă a aplicației. Aceste mecanisme, susține executivul european, nu ar fi fost evaluate corespunzător de companie din perspectiva impactului asupra sănătății fizice și mentale a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili.

Ancheta preliminară arată că TikTok „recompensează” constant utilizatorii cu conținut nou, stimulând nevoia de a continua să deruleze și favorizând intrarea într-un comportament automatizat, de tip „pilot automat”. Comisia face trimitere la cercetări științifice care indică faptul că acest tip de design poate reduce autocontrolul și poate duce la comportamente compulsive, cu efecte negative asupra bunăstării utilizatorilor.

În evaluarea sa, Comisia susține că TikTok a ignorat indicatori relevanți ai utilizării excesive, precum timpul petrecut de minori pe platformă în timpul nopții, frecvența deschiderii aplicației sau alți parametri care ar putea semnala un comportament problematic. În plus, autoritățile europene consideră că platforma nu a implementat măsuri „rezonabile, proporționale și eficace” pentru a atenua aceste riscuri.

Instrumentele existente, precum funcțiile de gestionare a timpului de utilizare și controalele parentale, sunt considerate insuficiente. Potrivit Comisiei, aceste mecanisme pot fi ușor ignorate sau dezactivate și introduc fricțiuni limitate, ceea ce le reduce eficiența. În cazul controalelor parentale, eficacitatea este afectată și de faptul că acestea necesită timp și competențe suplimentare din partea părinților pentru a fi configurate corect.

În acest context, Comisia Europeană consideră că TikTok ar trebui să modifice chiar proiectarea de bază a serviciului. Printre măsurile avute în vedere se numără dezactivarea temporară a funcțiilor care creează dependență, precum „scroll-ul infinit”, introducerea unor pauze reale de utilizare a ecranului — inclusiv pe timpul nopții — și ajustarea sistemului de recomandare a conținutului.

Executivul european subliniază că aceste concluzii sunt preliminare și nu prejudiciază rezultatul final al investigației. Ele se bazează pe o analiză amplă, care a inclus evaluarea documentelor și datelor interne ale TikTok, răspunsurile companiei la solicitările de informații ale Comisiei, studii științifice relevante și interviuri cu experți din domenii precum dependența comportamentală.

TikTok are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare, putând examina dosarul de investigație și transmite un răspuns scris la constatările preliminare. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

Dacă opiniile Comisiei vor fi confirmate, executivul european poate adopta o decizie de neconformitate, care poate duce la aplicarea unei amenzi proporționale cu gravitatea, durata și caracterul repetitiv al încălcărilor, de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei.

Investigația a fost deschisă oficial la 19 februarie 2024 și vizează, pe lângă designul care creează dependență, și alte aspecte legate de funcționarea TikTok. Printre acestea se numără așa-numitul „efect de gaură de iepure” al sistemelor de recomandare, riscul ca minorii să fie expuși la conținut neadecvat vârstei lor din cauza declarării incorecte a vârstei, precum și obligațiile platformei privind confidențialitatea, siguranța și protecția minorilor. Alte componente ale investigației, precum accesul cercetătorilor la date publice și transparența publicității, au fost deja soluționate prin constatări preliminare sau angajamente obligatorii adoptate în 2025.