Platforma X, deținută de Elon Musk, a contestat în instanță amenda record de 120 de milioane de euro aplicată de Comisia Europeană, prima sancțiune emisă în baza Legii Serviciilor Digitale (DSA), argumentând că decizia a fost luată cu erori procedurale și încălcări ale dreptului la apărare, relatează Politico.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Decizia UE rezultă dintr-o anchetă incompletă și superficială, cu erori procedurale grave, interpretări forțate ale obligațiilor DSA și încălcări sistematice ale dreptului la apărare, ceea ce indică o părtinire din partea Comisiei”, a transmis Executivul european vineri, printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Amenda a fost aplicată în decembrie 2025, după ce Comisia Europeană a constatat că X a încălcat mai multe cerințe ale DSA. Printre acestea se numără:

Implementarea unui sistem de verificare considerat ilegal și înșelător;

Nerespectarea regulilor de transparență privind arhiva publicitară a platformei.

Aceasta sancțiune marchează un moment istoric în relația dintre UE și marile companii de tehnologie, fiind prima aplicare concretă a DSA, regulament adoptat în 2022 pentru a crește responsabilitatea platformelor online mari și a proteja utilizatorii.

Luni, X a depus trei acțiuni în justiție la Curtea de Justiție a Uniunii Europene:

Una introdusă de X Internet Unlimited Company și X Holdings; Una depusă de xAI Holdings; O posibilă acțiune personală a lui Elon Musk.

Amenda a fost adresată tuturor acestor entități.

Compania a subliniat că această contestare judiciară ar putea stabili precedente importante în mai multe domenii: aplicarea Legii Serviciilor Digitale, calcularea sancțiunilor și protecția drepturilor fundamentale ale companiilor sub regulament.

Potrivit analiștilor, procesul va fi urmărit îndeaproape, deoarece poate influența modul în care UE va aplica DSA în cazul altor platforme mari și va clarifica limitele obligațiilor de conformitate și transparență impuse companiilor digitale.