AMD prezintă o nouă serie de procesoare AI pentru uz general și jocuri / CEO AMD: Inteligență artificială pentru toată lumea

Lisa Su, președinte și CEO al AMD, și-a început discursul din cadrul Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie, Las Vegas), cu un mesaj clar: AI pentru toată lumea, titrează TechCrunch. Astfel, gigantul semiconductorilor a dezvăluit un nou procesor pentru PC-uri bazat pe AI, prin intermediulseriei AMD Ryzen AI 400.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

AMD Ryzen AI 400, un CPU cu 12 nuclee și 24 de thread-uri

Compania a dezvăluit AMD Ryzen AI 400 Series, cea mai recentă versiune a cipurilor sale pentru PC-uri bazate pe AI. Compania afirmă că cea mai recentă versiune a seriei sale de procesoare Ryzen permite o multitasking de 1,3 ori mai rapidă decât concurenții săi și este de 1,7 ori mai rapidă la crearea de conținut.

Aceste noi cipuri dispun de 12 nuclee CPU, unități de procesare individuale în interiorul unui procesor central și 24 de thread-uri, fluxuri independente de instrucțiuni. Aceasta este o actualizare a procesorului Ryzen AI seria 300, care a fost anunțat în 2024. AMD a început să producă seria de procesoare Ryzen în 2017.

„În anii următori, AI va fi o structură multistratificată care va fi integrată în fiecare nivel de calcul la nivel personal”, a declarat Rahul Tikoo, vicepreședinte în cadrul AMD.

AMD a prezentat și o nouă versiune de ray tracing

AMD a anunțat, de asemenea, lansarea AMD Ryzen 7 9850X3D, cea mai recentă versiune a procesorului său dedicat jocurilor. Tikoo a declarat ă AI este capabil să „înțeleagă, să învețe contextul, să aducă automatizare, să ofere raționamente profunde și personalizare individuală” oricărui utilizator.

PC-urile care includ procesorul Ryzen AI 300 Series sau procesorul AMD Ryzen 7 9850X3D vor fi disponibile în primul trimestru al anului 2026. Compania a anunțat, de asemenea, cea mai recentă versiune a tehnologiei sale de ray tracing Redstone, care simulează comportamentul fizic al luminii, ceea ce permite o grafică mai bună a jocurilor video, fără întârzieri de performanță sau viteză.