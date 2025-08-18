ANALIZĂ Ar trebui Europa să depindă de tehnologia americană? / Mai multe scenarii sunt analizate pentru a lua în calcul „suveranitatea digitală” – BBC

Industria tehnologică ia în calcul mai multe scenarii pentru a nu mai depinde atât de mult de tehnologia americană, întrucât tensiunile dintre țările europene și administrația Casei Albe au escaladat îngrijorările cu privire la dependența UE de tehnologia americană au ieșit în prim-plan. La baza acestor îngrijorări se află faptul că doar trei giganți americani – Google, Microsoft și Amazon – furnizează 70% din infrastructura de cloud computing a Europei, schela de care depind multe servicii online.

Specialist: Datele critice ar deveni inaccesibile

Mai mulți specialiști se întreabă dacă un lider american imprevizibil ar folosi această situație ca armă de negociere dacă relațiile s-ar deteriora grav. BBC pune în ipoteză o situație „exagerată, chiar nebunească”: dacă președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, ar avea un buton care să oprească tot internetul din Europa.

În acest caz, „datele critice ar deveni inaccesibile, site-urile web s-ar întuneca, iar serviciile esențiale de stat, cum ar fi sistemele IT ale spitalelor, ar fi aruncate în haos”, spune Robin Berjon, specialist în guvernanță digitală care consiliază factorii de decizie din UE. El este de părere că îngrijorările legate de un așa-numit kill switch din SUA ar trebui luate în serios, spunând că „este greu de spus în câte probleme am intra”.

Cei trei giganți tech, Microsoft, Google și Amazon spun că oferă soluții de cloud computing „suverane”, care protejează datele clienților UE, și ar preveni un astfel de scenariu. Îngrijorările legate de „suveranitatea digitală” au existat din totdeauna în Europa, unde companiile americane domină nu numai piața de cloud, ci și cea de hardware, internet prin satelit și, mai nou, inteligență artificială.

Aceste temeri au devenit urgente în mai, când Karim Khan, procurorul șef al Curții Penale Internaționale (CPI) din Olanda, a pierdut accesul la contul său de e-mail Microsoft Outlook după ce a fost sancționat de Casa Albă. CPI a emis mandate de arestare pentru oficiali israelieni de rang înalt, inclusiv pentru premierul Benjamin Netanyahu, pentru rolul lor în războiul Israel-Gaza, lucru pe care Trump l-a numit „ilegitim”. Microsoft spune că „în niciun moment” nu și-a încetat sau suspendat serviciile către Curte, deși a fost în contact cu CPI „pe tot parcursul procesului care a dus la deconectare”.

Suveranitatea digitală, pe agenda Bruxelles-ului

Suveranitatea digitală este definită ca capacitatea unui organism de conducere de a controla sistemele de date și tehnologie din interiorul granițelor sale. O problemă cu care se confruntă cei care o urmăresc este lipsa unor alternative comparabile. Europa are proprii furnizori, cum ar fi OVHCloud din Franța sau T-Systems din Germania sau Delos, în cloud computing. Dar acestea reprezintă o fracțiune din piață, și nu au aceeași scară sau gamă de capabilități, spune Dario Maisto, analist senior care acoperă suveranitatea digitală la o firmă de consultanță.

De la momentul pierderii accesului în contul de Outlook a lui Karim Khan, conceptul de suveranitate digitală a crescut în prioritățile Bruxelles-ului, în timp ce unele organisme publice caută deja alternative la furnizorii americani. Alternativele open-source sunt disponibile pentru pachete software comune precum Office și Windows, dar în timp ce susținătorii spun că sunt mai transparente și mai accesibile, niciuna nu este la fel de cuprinzătoare sau bine cunoscută.

Maisto notează că landul german Schleswig-Holstein este într-un amplu proces de eliminare treptată a produselor Microsoft, cum ar fi Office 365 și Windows, în favoarea soluțiilor open-source, precum LibreOffice și Linux. Dario Maisto mai susține că, uneori, „supraevaluăm rolul software-ului proprietar în organizațiile noastre”, subliniind faptul că, pentru servicii cheie precum procesarea textului și e-mailul, soluțiile open-source funcționează foarte bine

Benjamin Revcolevschi, șeful OVHCloud, a declarat pentru BBC că firme ca a sa sunt gata să răspundă nevoilor de suveranitate ale organizațiilor publice și private din Europa. El spune că „doar furnizorii europeni de cloud, al căror sediu este în UE și cu guvernanță europeană, sunt capabili să ofere imunitate la legile non-europene, pentru a proteja datele sensibile și personale”.

Giganții tech oferă deja soluții, spun ei

Cei trei giganți în cloud computing, Microsoft, Amazon și Google, susțin că deja oferă soluții care abordează preocupările legate de suveranitatea digitală. Acestea ar stoca date pe servere în țara sau regiunea clienților, nu în Statele Unite ale Americii.

Google a declarat că lucrează în colaborare și cu furnizori locali din UE, oferindeu-le control asupra criptării datelor clienților și oferind acestora, unul dintre ei fiind armata germană, „un veto tehnic asupra datelor lor”. Între timp, președintele Microsoft, Brad Smith, a promis că firma sa va lua măsuri legale în cazul „extrem de puțin probabil” în care guvernul SUA i-ar ordona să suspende serviciile, și că va include o clauză în contractele europene în acest sens.

Zach Meyers, reprezentant al Centrului pentru Reglementare Europeană (CERRE) din Bruxelles, susține că Europa ar trebui să se concentreze pe domeniile tehnologice din care are de câștigat. Meyers este de părere că UE ar putea pune accent pe industria inteligenței artificiale, deoarece „Europa are deja o bază industrială mult mai mare și mai puternică decât SUA”.

Unde se îndreaptă agenda suveranității digitale

Unii cred că nimic nu se va schimba dacă Europa nu introduce noi reglementări care să forțeze organizațiile regionale și guvernele să cumpere tehnologie locală. Matthias Bauer, director la Centrul European pentru Economie Politică Internațională, consideră că obiectivul ar trebui să fie construirea sectorului tehnologic al Europei, astfel încât să poată concura cu SUA și China. Într-un raport privind competitivitatea UE în 2024, Mario Draghi, fostul șef al Băncii Centrale Europene, a remarcat că Europa este „grav în urmă” în ceea ce privește noile tehnologii și că „doar patru dintre primele 50 de companii tehnologice din lume sunt europene”.

În ceea ce privește teoria că președintele Trump ar putea apăsa un kill switch și ar putea opri internetul din Europa, Bauer este foarte sceptic, spunând că acesta ar fi un scenariu realist „dacă am fi aproape de un război”. Cu toate acestea, Dario Maisto consideră că organizațiile trebuie să ia în serios riscul, oricât de îndepărtat.